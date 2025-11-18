婦人遭詐125萬！ 海山警當街強勢壓制車手

警方逮捕車手。（圖／翻攝畫面）





新北市海山警分局近日接獲一起投資詐騙案，一名胡姓女子加入虛擬貨幣投資群組後，被騙走125萬元積蓄，警方後續要求胡女將計就計，誘出詐騙車手現身取款時，昨天（17日）下午當街逮捕現身面交的李姓詐騙車手，整個過程都被民眾直擊，由於警方身穿便衣，見現場民眾騷動，連忙出示警察證表明身分。

據了解，50歲胡姓婦人上（10）月間，從社群軟體加入虛擬貨幣的投資群組後，被對方話術給吸引而陷入錯誤，總計被騙走125萬元積蓄，直到後來才發現遭詐騙，上週四（13日）前來海山分局文聖派出所報案尋求協助。

警方要求胡婦不動聲色，持續與詐團互動，見對方又打算誘騙胡婦，因此要求胡婦假意配合，相約昨天（17日）下午2時許，在板橋松柏街面交20萬元，警方身穿便衣在現場埋伏。



37歲李姓車手一現身與胡婦接洽，警方立刻箭步上前逮人，2名警員當場將李嫌壓制在地，整個過程都被民眾直擊，引起騷動，警方連忙掏出警察識別證，並表明身分，後續李嫌被警方帶回偵訊，並依違反洗錢防制法暨加重詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方逮捕車手。（圖／翻攝畫面）

