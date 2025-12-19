婦人離婚後未扶養兒女、老來身障反要求扶養 法官不准

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕徐姓婦人與前夫於1982年結婚後生下一對兒女，但2人婚姻在1999年走到盡頭以離婚收場，當時雙方約定由徐婦行使兒子親權、女兒親權則交由前夫。徐婦近期因身障、無法繼續工作，向法院聲請一對兒女給付扶養費。但其兒女稱，徐婦未盡扶養責任，苗栗地院法官審理後，認為徐婦自其兒女年幼時即未善盡扶養義務，如今若要求其兒女給付扶養費未盡公平，故駁回徐婦聲請，免除徐婦兒女扶養義務。

徐婦稱其年事已高且因身障無法工作，僅依靠身障補助5437元度日；徐婦兒子出庭稱，徐婦離婚後擔任其親權人，但照顧徐婦兒子者為其外祖母；徐婦女兒則說，自幼由父親扶養，父母離婚後便與父親同住受其扶養，徐婦則未探視女兒。

廣告 廣告

法官審理後認為，徐婦自兒女年幼時即未善盡扶養義務，有違為人母應盡責任、且情節重大，故駁回徐婦聲請、免除徐婦兒女扶養義務。

【看原文連結】

更多自由時報報導

涉護航「鮑魚達人」鍾文智潛逃 檢調警15路搜派出所約談3副所長

涉幫鍾文智偽造簽到記錄 副所長不明金流逾千萬遭聲押

「老大」賭場月賺200萬還要弟妹月給1萬5000元？法官打槍免扶養

捲入鍾文智棄保潛逃案 派出所副所長妻子列財產來源不明被告

