婦人離家情緒低落 四湖警急尋人成功化解危機

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】臺西分局四湖分駐所近日處理一起家庭焦慮報案，一名男子向警方求助，表示母親因與父親發生口角後情緒受挫，獨自騎車外出至今未歸，擔心可能發生危險。警方在安撫家屬情緒後，立即展開地毯式搜尋。

報案人提供婦人平常聯繫的友人名單，警方逐一詢問皆未獲相關資訊。員警隨即在村里展開全面巡查，由街道巷弄到偏僻空屋、涼亭、公園等可能停留處皆細心檢視，並積極向住戶詢問是否看見婦人身影。儘管搜尋無果，但員警未放棄任何可能線索。

為加速尋人進度，員警進一步調閱系統資料，發現婦人最後可能出現在臺西鄉，旋即請臺西派出所協助協尋。然而，搜尋仍無明確進展。此時，四湖所警員陳裕宏、黃伊君想到以家庭情感作為突破點，便以報案人手機致電婦人，以關懷語氣勸說她回家。電話中，員警耐心安撫婦人情緒，並提醒「兒子非常擔心妳」，終於讓婦人願意現身。

婦人在警方協助下平安到達四湖所，家屬見到她安然無恙，情緒激動並向警方深表謝意。這起案件順利結束，也讓一家人再次團聚。

臺西分局表示，此案展現四湖所員警的機智判斷與助人精神，不僅及時化解危機，也避免可能的憾事。警方強調，對於任何涉及民眾安全的事件，都將全力以赴提供協助。

（照片／臺西分局提供）