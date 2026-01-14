婦人領藥後寒流不適倒路邊 大園派出所暖警伸援手

寒流襲台 婦人路邊倒下 大園暖警即時救援送醫。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市大園區一名51歲石姓婦人，今(14)日上午前往診所領藥後準備返家，卻因強烈寒流侵襲導致身體不適，跌坐在當地一間理髮店門口無法起身。熱心民眾發現後立即報警求助，大園分局大園派出所警員蘇柏魁、林怡涓迅速到場關懷。

員警抵達時，發現婦人面色蒼白、身體持續顫抖，情緒緊張且語無倫次，無法清楚表達個人資料與求助需求。警方先安撫婦人情緒，並查看她隨身攜帶的塑膠袋，發現內有多個藥袋，上面清楚記載姓名。員警隨即透過戶役政系統查詢，確認婦人身分，為避免婦人長時間暴露在低溫中，先將她帶回派出所休息，並提供溫熱水飲用，幫助維持體溫。

婦人持續抱怨頭暈與全身不適，員警擔憂可能是寒流引發的心血管問題或其他急症，不敢掉以輕心，立即通報救護人員到場評估。經現場初步檢查，救護人員研判需送醫進一步診治。警方同步聯繫婦人家屬，告知狀況並請家屬前往醫院接續照顧。

經妥善處置後，婦人平安送醫接受治療。家屬趕抵醫院後，對警方快速反應、細心查證身分並全程協助的暖心舉動深表感謝，直言「真的很謝謝警察的及時幫忙，讓媽媽能盡快得到醫療照顧」。

大園警方呼籲，近期寒流頻繁來襲，民眾外出務必注意保暖，尤其是年長者或有慢性病者，應避免長時間待在低溫環境，若身體出現不適，請立即尋求協助或撥打119求救，以確保安全。(圖/警方提供)