婦人領3千萬"投資黃金"遭阻 隔天又想領千萬面交

社會中心／綜合報導

近期黃金價格飆漲，也成了不少詐騙集團新下手話術，在基隆有一名婦人，到銀行要匯款3千萬元，機靈的行員通報警方到場，成功攔阻這場騙局，但儘管這位婦人，當場有聽勸，但隔天又到銀行要領一千萬，還好警方接到她的子女通知，再次攔阻，才保住積蓄。

險遭詐民眾：「我這個是證券的帳戶，我現在不要做了，我想買黃金，就很簡單沒有什麼（詐騙），根本就沒有什麼關係。」近期金價高漲，成了不少詐騙集團下手目標，以投資新話術，吸引受害者傻傻投資，這個月初，有民眾到銀行臨櫃，打算提領3000萬，要購買黃金，好險行員察覺，眼前這位客戶，交易金額龐大，而且細節交代不清不楚，機靈通報警方，在耐心勸導下，阻攔詐局，但民眾隔天又差點撩落去。基隆市警察局長林信雄：「他在第2天又領了款項，去買了2公斤的黃金跟現金，大概1000萬，準備交付給車手的時候，我們還來得及把他攔阻下來。」

婦人領３千萬「投資黃金」遭阻 隔天又想領千萬面交

銀行行員、基隆警方，聯手阻擋民眾掉進「投資黃金詐騙案」。（圖／民視新聞）

交易鉅額款項，兩天差點就讓4000萬元飛走，警方上門直接把詐騙車手帶走，另外這位A小姐，在臉書社群看到送理財書、打工等貼文，接著加入LINE群組，直接落入詐騙圈套，總共給了450萬，直到詐團再次索討250萬，A小姐告知家人後才發現錢像是丟進水裡，一場空。遭詐騙受害者A小姐：「是一個非常沉重的壓力，經濟上整個大環境也不好，我們要怎麼樣把這筆錢，甚至是養老金，如何把它再賺回來，都是一個讓人家覺得，可能沒有辦法翻身了。」

婦人領３千萬「投資黃金」遭阻 隔天又想領千萬面交

基隆打詐儀表板顯示，去年12月財損金額，較前一個月增加三成。（圖／民視新聞）

基隆警局去年12月受理詐欺案件，財損金額增加三成，其中，中正區的案件發生數最多，財損最嚴重的在暖暖，每一萬人，財損高達353萬，詐騙態樣，以網路購物最多，假交友投資雖然位居第三，但損失的錢卻是最多的。基隆市警察局長林信雄：「詐騙犯罪對於相關當事人的危害，不僅僅是金錢的損失，更是他日後長久心靈的摧殘。」局長也提醒，別被輕易話術欺騙，避免財產損失。

