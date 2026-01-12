婦人飲酒登山險猝死 醫示警：天冷貿然運動恐致命

醫界對低溫運動發出嚴正警告，強調天冷時貿然運動造成的健康威脅，恐怕比不運動還要致命，建議一定要先暖身。台中市大坑步道日前發生驚險意外，一名約六旬婦人疑似飲酒後登山，在低溫環境下突感心悸、雙腳無力受困山徑，消防人員緊急出動捲式擔架合力救援送醫，才將她從鬼門關前救回。

一名約六旬婦人疑似飲酒後登山，在低溫環境下突感心悸、雙腳無力受困山徑，消防人員緊急出動捲式擔架合力救援送醫，才將她從鬼門關前救回。（圖／資料照）

台中市消防局接獲通報，指大坑五號步道黑松亭附近有女性登山者體力不支受困。救護人員抵達現場後，發現該名婦人疑似有飲酒情況，加上現場地形崎嶇，最終增調人力才順利完成搬運作業。醫師提醒，酒精會影響血管調節能力，低溫飲酒登山無異於將自己置於猝死風險中。

開業醫師施勝桓分享案例，曾有病患在寒流慢跑後於車內休息，竟突然心肌梗塞，救回後胸口仍留有電擊烙印。他建議，天冷運動首重「先暖身、再出門」，必須在室內先讓血液循環暢通，並給予身體適應溫差的時間。若氣溫過低，熱愛運動的民眾應優先選擇待在室內，避免因室內外溫差過大觸發血管劇烈反應。

天冷運動首重「先暖身、再出門」，必須在室內先讓血液循環暢通，並給予身體適應溫差的時間。 （示意圖／Pixabay）

近期山難紀錄顯示，二○二五年十一月五十三歲的保七總隊刑大隊長在南投八通關古道猝逝，十二月亦有一名八十一歲的高齡領隊在新北古道突發心肌梗塞不治，儘管現場五十名山友協力搶救仍難回天。這些案例血淋淋地證明，不論是壯年健將或經驗豐富的老手，在低溫血管劇烈收縮面前，生命都極其脆弱。

中國醫藥大學附設醫院急診部主任陳維恭分析，低溫會使人體血管自然收縮，若此時突然進行劇烈運動，血液供應無法即時跟上運動需求，導致身體缺氧，進而誘發心肌梗塞或腦中風。隨著強烈冷空氣頻頻襲台，不少民眾仍維持低溫登山或慢跑的習慣，醫師呼籲民眾千萬別為了維持運動習慣而與死神對賭。

