婦人餵養犬群致社區不安 開罰8萬6並提告妨礙公務

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】嘉義縣竹崎鄉內埔村因長期餵養遊蕩犬，形成犬群活動熱點，近一年多次發生追車、咬人與行人跌倒意外，影響居民生活安全。嘉義縣家畜疾病防治所今年6月接獲通報後多次前往查察，在勸導處理過程中遭餵養民眾辱罵、推擠，遂依妨害公務報案並依法裁罰。

動保人員巡查時，於內埔村溪洲加油站周邊發現多處餵食器具及逾十隻犬隻聚集。當人員試圖帶回肇事犬隻時，吳姓婦人情緒激動，不僅阻擋執法，還多次辱罵並推擠人員，甚至以「觀音指示」「警察顧問」等語推脫責任。其行為已涉刑法妨害公務，嘉畜所依法送辦。

雖然其夫後續受訪時承諾不再餵養，實際查證卻在7月、8月仍持續接獲檢舉。嘉畜所指出，依動保法第3條第7項，長期餵養並具管理行為者視同飼主；該婦人餵養犬隻未辦理寵物登記、未施打狂犬病疫苗、未絕育，違反動物保護法第19、20、27條及動物傳染病防治條例第13條，裁罰共8萬3,000元，另因犬隻影響公共安全，加罰3,000至1萬5,000元不等。案件至今已捕捉11隻問題犬，將全數絕育並收容，不再回置原地。

嘉畜所強調，不當餵養容易造成犬群聚集、追車咬人，亦會干擾野生動物、污染環境，且餵養者拆除行為矯正器的情況時有所聞，使管理效果大幅降低。遊蕩犬也容易接觸野生動物，提高狂犬病跨物種傳播風險，一旦伴隨棄養與放養，將形成長期惡性循環，增加公部門及社區負擔。嘉畜所呼籲，民眾若希望協助流浪動物，應以通報、絕育與認養等方式取代餵食，才能真正降低衝突，保障居民安全並改善動物福利。