婦人餵養遊蕩犬傷人屢勸不聽 遭嘉縣府罰鍰提告

（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）吳姓婦人長期在嘉義縣竹崎鄉內埔村餵養遊蕩犬，導致路過民眾常被追咬，家畜疾病防治所動保人員日前到場查察，卻遭婦人辱罵、阻擋，家畜所因而提告妨害公務並依法罰鍰。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如表示，吳姓婦人為嘉義市民，長期在竹崎鄉內埔村餵養遊蕩犬，形成犬群活動熱點，近一年多次發生遊蕩犬追車、咬人與行人跌倒意外。6月接獲民眾通報後前往查察，當時吳姓婦人丈夫承諾不再餵養，但7月、8月仍陸續接到民眾檢舉。

廣告 廣告

林珮如說，近日動保人員再度巡查時，於內埔村溪洲加油站周邊發現多處餵食器具及逾10隻犬隻聚集。當動保人員試圖帶回犬隻時，吳姓婦人情緒激動，不僅阻擋執法，還多次辱罵並推擠動保人員，甚至聲稱「觀音指示要餵養野狗」，還揚言找議員向縣府施壓。

林珮如說，吳姓婦人行為涉及刑法妨害公務已提告，並依違反動物保護法、動物傳染病防治條例及影響公共安全裁罰婦人新台幣8萬6000元。

林珮如強調，案件至今已捕捉11隻問題犬，將全數絕育並收容，不再回置原地。（編輯：黃世雅）1141120