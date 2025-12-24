婦人驚罹頭癬「竟是美髮院梳子釀禍」 台大醫：一堆人都中鏢

台大醫院皮膚部醫師烏惟新分享一起特殊案例，一名60多歲婦人因頭皮搔癢、頭皮屑增多且長出多顆膿包，原本在診所被診斷為毛囊炎，用藥後卻遲遲未見改善。經美髮院業者推薦掛號求診，烏惟新透過伍氏燈檢查後發現，婦人髮根處透出極具指標性的「螢光綠」光芒，確診罹患頭癬。

一名60多歲婦人因頭皮搔癢、頭皮屑增多且長出多顆膿包，原本在診所被診斷為毛囊炎，用藥後卻遲遲未見改善。 （示意圖／Pixabay）

烏惟新在臉書粉專「皮膚專科 烏惟新醫師」發文指出，他詢問婦人是否經常在外洗頭、不習慣自己洗？婦人點頭承認。他解釋，頭癬通常透過美髮院的公用梳子或理髮工具傳播，當頭皮或頭髮上有黴菌孢子及菌絲，工具若沒有徹底消毒，就會造成交叉感染。

婦人聽完連忙辯解自己都有自備洗髮精，烏惟新回應「阿姨，這真的不是洗髮精的問題，是那把梳子的問題啦！」他進一步詢問婦人為何會找他看診，婦人的回答讓他感到啼笑皆非。

若能確認店家的工具消毒程序，或是自備梳子，才能讓頭皮真正清爽沒煩惱。 （示意圖／Pixabay）

婦人表示，是美髮院老闆娘要她來找烏惟新的，老闆娘強調「每個去她那兒洗頭、頭皮有問題的客人，找烏醫師後就好了」，因此叫她也趕快來就醫。烏惟新對此表示，雖然這是一個充滿意外的正面回饋，但他哭笑不得地說「這算是另類的售後服務嗎？」

烏惟新提醒，去美髮院放鬆固然好，但若能確認店家的工具消毒程序，或是自備梳子，才能讓頭皮真正清爽沒煩惱。他強調，如果發現頭皮出現莫名搔癢、膿包、不正常斷髮，有可能是罹患頭癬，記得及早就醫。

