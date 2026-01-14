婦人「暴肥10公斤」打瘦瘦針無效 竟是體內長3公分腫瘤

一名55歲婦人因體重在一年內增加10公斤，加上食慾明顯變好，原本以為只是中年代謝變差，自行購買俗稱「瘦瘦針」的減重藥物施打，連續使用3個月卻完全沒有瘦身效果。在兒女察覺異狀堅持下前往就醫檢查，透過胰臟內視鏡超音波檢查，醫師在其腎上腺發現一顆3公分的腫瘤，確診為「庫欣氏症候群」。

一名55歲婦人因體重在一年內增加10公斤，原本以為只是中年代謝變差，自行購買俗稱「瘦瘦針」的減重藥物施打，連續使用3個月卻完全沒有瘦身效果。 （示意圖／Pexels）

肝膽腸胃科醫師林相宏在粉絲專頁指出，該名婦人除了體重上升，同時出現高血壓、高血糖的症狀，且經常感到疲倦。經友人介紹後開始施打瘦瘦針，但連續3個月都未見體重下降。最後在家屬的堅持下進行健康檢查，雖然胃腸鏡檢查結果正常，但透過胰臟內視鏡超音波檢查時，發現左側腎上腺長了一顆3公分的腫瘤。

進一步抽血檢驗後發現，該腫瘤會分泌壓力荷爾蒙「皮質醇」，進而引發「庫欣氏症候群（Cushing's syndrome）」。林相宏解釋，患者近期出現的所有不適症狀，全都是這顆腫瘤造成的，所幸在接受手術治療後，相關症狀已經逐漸改善。

腎上腺腫瘤為何會導致體重暴增，林相宏說明，腎上腺位於腎臟上方，屬於內分泌器官，負責分泌多種激素。當功能出現亢進時，就會引起相關症狀。 （示意圖／Pixabay）

關於腎上腺腫瘤為何會導致體重暴增，林相宏說明，腎上腺位於腎臟上方，屬於內分泌器官，負責分泌多種激素。當功能出現亢進時，就會引起相關症狀。以該個案為例，因為分泌過多皮質醇，最典型的症狀就是體重上升，且體態會呈現「胖臉跟肚子、四肢瘦瘦的」特徵。此外，還會出現皮膚變薄容易瘀青、高血壓、高血糖、容易疲倦及月經不規則等跡象。

林相宏補充說明，胰臟內視鏡超音波不只能檢查胰臟，還能穿透胃壁，檢查許多位於深層後腹膜腔的器官，如胰臟、腎臟與腎上腺這些「最難檢查的部位」。不過他也提醒民眾，發現腎上腺腫瘤時切勿驚慌，因為大多數是良性且無症狀，通常是透過健檢意外發現，「只要追蹤即可」。

