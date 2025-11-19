婦人「誤踩油門」撞進早午餐店！女店員閃避不及 雙腿被夾傷

轎車撞進早餐店，女店員被卡在櫃檯跟牆壁的縫隙之間。（圖／TVBS）

花蓮市今日上午發生一起嚴重車禍，一名66歲梁姓婦人在行經路口準備靠邊停車時，疑似誤踩油門，導致轎車90度右轉後直接暴衝，撞進路口轉角的早午餐店。事故造成店內一名23歲女店員雙腿受傷，被夾在櫃檯角落，所幸無生命危險。當時店內約有四、五名客人正在用餐，所有顧客均未受傷，但店面設施受損嚴重，暫時無法營業。

事故發生在19日上午9點多，地點位於花蓮市民權路口的一間連鎖早午餐店。從監視器畫面可見，一輛銀色小轎車原本似乎準備停車，卻突然向右轉彎，直接撞入店內。店內監視器記錄了轎車撞破落地窗，衝向櫃檯的驚險畫面。一名穿著黃色外套的顧客見狀迅速跳開，幸運地躲過了撞擊，但櫃檯內的女店員來不及閃避，被卡在角落處。目擊民眾表示，事發當時聽到很大的碰撞聲。早午餐店陳姓老闆娘表示，非常幸運的是當時多數客人都坐在店後區，前區剛好沒有顧客，因此只有店員受傷，其他客人都平安無事。她解釋道，店員之所以沒有遭受更嚴重的傷害，是因為櫃檯與後方門之間有一定距離，中間的空間起到了保護作用。

轎車撞破落地窗。（圖／TVBS）

花蓮分局美崙所長林楨嵎表示，警方調查發現肇事駕駛持有合格駕照，酒測結果顯示無酒精反應。肇事的梁姓婦人在撞車後也受傷送醫，她向警方表示是因為誤踩油門才造成這起事故。目前警方仍在調查詳細的肇事原因。這起意外造成早午餐店大片門窗破損，店內桌椅被撞得東倒西歪，現場一片凌亂。肇事車輛也傷痕累累。店家因此次飛來橫禍暫時無法營業，老闆對此表示相當無奈。

