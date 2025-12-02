婦人「鼻屎變多」檢查竟是淋巴癌！鼻屎清不完 醫曝3種可能疾病

你以為鼻屎變多只是小事？一名83歲婦人因鼻屎變多、鼻子少量出血，就醫檢查竟發現鼻中膈糜爛，進一步切片確診為淋巴癌。醫師提醒，「鼻屎太多」原因與習慣有關，但若超過2周卻未見改善，建議就醫讓醫師評估。

鼻屎變多原因：其實是你太常挖鼻孔

偶爾在門診會遇到患者問「醫生我鼻屎為什麼這麼多？」沐橙診所耳鼻喉科醫師饒曼齡表示，鼻屎之所以變多，最常見的原因其實是「愛挖鼻孔」。她解釋，鼻黏膜就像皮膚一樣，受到損傷後會產生痂皮，如果手指、指甲不斷接觸鼻腔，導致黏膜破損，就會反覆結痂，就如同皮膚破皮還沒癒合前摳掉結痂一樣，容易流血、導致不適。

因此，饒曼齡建議，若想改善鼻屎增多的情況，最基本卻最有效的做法，就是「暫時不要碰鼻子」，多數人只要忍耐一周，症狀就會緩解。

停止挖鼻仍鼻屎多？警覺身體可能警訊

然而，若已經停止挖鼻子2周以上，鼻屎仍異常增多，甚至伴隨鼻血或疼痛，就要特別警覺！饒曼齡指出，雖然比例不高，但有些疾病也會導致鼻屎變多，例如鼻竇炎、萎縮性鼻炎，甚至少數淋巴癌案例也可能表現為鼻屎異常增多。

她分享曾遇到一名83歲女患者，因鼻屎多和持續一個月的少量鼻血前來就診，檢查後發現其鼻中膈已出現糜爛並伴隨結痂，懷疑為淋巴癌，後經切片檢查確診。這類情況雖然罕見，但提醒民眾不要輕忽長期異常症狀。

鼻屎多寡因人而異 與這些因素有關

究竟正常情況下，鼻屎每天會產生多少？饒曼齡表示，其實因人而異，人體每天大約會產生1500毫升的鼻水，其中部分分泌物會隨時間乾燥，與空氣中的灰塵、花粉等雜質混合形成鼻屎；若居住環境乾燥、空氣污染嚴重，鼻屎的量和硬度也會明顯增加。

經常挖鼻孔對鼻腔造成哪些傷害？

饒曼齡也提到，經常挖鼻孔除了造成黏膜受傷，還可能引發反覆感染。她提醒，鼻腔前端區域血管豐富，一旦出現傷口，細菌可能透過血流進入腦部，最嚴重甚至會引發顱內感染。此外，也可能導致鼻前庭炎或蜂窩性組織炎。

那麼要如何安全清潔鼻腔？饒曼齡建議，可先使用鼻腔保濕噴霧或蒸氣方式潤濕鼻腔，再用擤鼻的方式將鼻屎自然排出。另可使用洗鼻罐進行鼻腔沖洗，幫助減少分泌物堆積並維持清潔。

饒曼齡強調，鼻屎多不一定是疾病，但若合併鼻血、持續不適，或清潔後仍未改善，就應及早就醫。雖然大多數情況與生活習慣有關，但觀察症狀變化、適時就醫，才是確保健康的關鍵。

