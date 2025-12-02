婦人「鼻屎變多」檢查竟是淋巴癌！鼻屎清不完 醫曝3種可能疾病
你以為鼻屎變多只是小事？一名83歲婦人因鼻屎變多、鼻子少量出血，就醫檢查竟發現鼻中膈糜爛，進一步切片確診為淋巴癌。醫師提醒，「鼻屎太多」原因與習慣有關，但若超過2周卻未見改善，建議就醫讓醫師評估。
鼻屎變多原因：其實是你太常挖鼻孔
偶爾在門診會遇到患者問「醫生我鼻屎為什麼這麼多？」沐橙診所耳鼻喉科醫師饒曼齡表示，鼻屎之所以變多，最常見的原因其實是「愛挖鼻孔」。她解釋，鼻黏膜就像皮膚一樣，受到損傷後會產生痂皮，如果手指、指甲不斷接觸鼻腔，導致黏膜破損，就會反覆結痂，就如同皮膚破皮還沒癒合前摳掉結痂一樣，容易流血、導致不適。
因此，饒曼齡建議，若想改善鼻屎增多的情況，最基本卻最有效的做法，就是「暫時不要碰鼻子」，多數人只要忍耐一周，症狀就會緩解。
看更多：不是硬鼻屎！56歲婦人長期右鼻腔不適、流鼻水，竟發現1公分罕見「鼻腔結石」
停止挖鼻仍鼻屎多？警覺身體可能警訊
然而，若已經停止挖鼻子2周以上，鼻屎仍異常增多，甚至伴隨鼻血或疼痛，就要特別警覺！饒曼齡指出，雖然比例不高，但有些疾病也會導致鼻屎變多，例如鼻竇炎、萎縮性鼻炎，甚至少數淋巴癌案例也可能表現為鼻屎異常增多。
她分享曾遇到一名83歲女患者，因鼻屎多和持續一個月的少量鼻血前來就診，檢查後發現其鼻中膈已出現糜爛並伴隨結痂，懷疑為淋巴癌，後經切片檢查確診。這類情況雖然罕見，但提醒民眾不要輕忽長期異常症狀。
看更多：時常流鼻血是鼻咽癌？醫揭鼻咽癌症狀像感冒易輕忽！流鼻血常見原因曝
鼻屎多寡因人而異 與這些因素有關
究竟正常情況下，鼻屎每天會產生多少？饒曼齡表示，其實因人而異，人體每天大約會產生1500毫升的鼻水，其中部分分泌物會隨時間乾燥，與空氣中的灰塵、花粉等雜質混合形成鼻屎；若居住環境乾燥、空氣污染嚴重，鼻屎的量和硬度也會明顯增加。
經常挖鼻孔對鼻腔造成哪些傷害？
饒曼齡也提到，經常挖鼻孔除了造成黏膜受傷，還可能引發反覆感染。她提醒，鼻腔前端區域血管豐富，一旦出現傷口，細菌可能透過血流進入腦部，最嚴重甚至會引發顱內感染。此外，也可能導致鼻前庭炎或蜂窩性組織炎。
那麼要如何安全清潔鼻腔？饒曼齡建議，可先使用鼻腔保濕噴霧或蒸氣方式潤濕鼻腔，再用擤鼻的方式將鼻屎自然排出。另可使用洗鼻罐進行鼻腔沖洗，幫助減少分泌物堆積並維持清潔。
看更多：鼻過敏想「洗鼻子」？食藥署：洗鼻子３時機，正確洗細菌不進鼻腔
饒曼齡強調，鼻屎多不一定是疾病，但若合併鼻血、持續不適，或清潔後仍未改善，就應及早就醫。雖然大多數情況與生活習慣有關，但觀察症狀變化、適時就醫，才是確保健康的關鍵。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 諮詢專家／饒曼齡醫師
更多健康2.0報導
換季癢不停？私密處癢到坐立難安！醫教3招避免再癢下去
就是要那個光！天氣變冷心情就變差 專家：早上起床要先做「這件事」
天才漫畫家心臟驟停變植物人，家人不放棄！腦缺氧時間是關鍵 醫曝甦醒機會
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 47
劉真逝世5年⋯ 辛龍首露面「正式復出」：好久不見
藝人辛龍2020年因為痛失妻子劉真，自此淡出演藝圈，近期傳出他決定復出，重啟創作，而他2日也發出照片、首度露面，宣布正式復出，參與尾牙和演出。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 25
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前 ・ 11
年輕愛享受不買屋、她60歲才決定出手「貸到30年新青安」：原來舒心感這麼美好｜好宅報報
「年輕時喜歡享受生活，當了一輩子租屋族，快60歲才想清楚，與其幫房東繳房貸，不如幫自己存一間房。」再幾年就屆齡退休的麗珠姐，是土生土長的台南市東區人。因晚婚晚生，育有2子的她，直到去年才強烈意識到80歲母親年事已高，希望能在熟悉的生活圈有處安身立命的自住宅；從11月開始看房，一眼相中虎尾寮重劃區一間樓中樓中古屋，今年2月以總價約1100萬元購入，並順利爭取8成、30年新青安貸款，入住後的安定舒心感，讓身為高年級首購族的她直呼：「後悔太晚買房。」Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 18
中職》高志綱遭爆與網紅林倪安婚外情 獅隊：若違隊規最重開除
統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads上，日前有帳戶以多篇貼文與疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱。爆料者自今年5月起多次暗指「第三者」介入婚姻，11月28日更發文直指「林倪安是高志綱的小三」。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 51
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 71
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 1
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 104
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」
0度線南壓逼台！氣象專家揭這2時間「冷得很有感」EBC東森新聞 ・ 21 小時前 ・ 2
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 22 小時前 ・ 4
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警
《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 46
世紀婚禮完美落幕！許瑋甯首度發聲了 特別點名這些人：一切都很美好
許瑋甯與邱澤上週五（11月28日）在台北文華東方補辦婚禮，星光雲集、盛大浪漫，被網友形容為「年度最美婚禮」。結束忙碌的宴客行程後，許瑋甯休息兩天之後，1日於IG限時動態首度發文，曝光婚禮現場布置照，對所有幕後團隊及親友的用心表達深深感謝。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 3
TPBL》高國豪自主停賽並暫停參與球隊活動 至聯盟裁決公布
新竹御嵿攻城獅球團公告【2025年12月2日】針對近期高國豪相關事件，攻城獅球團說明如下：Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前 ・ 11
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
陳水扁看好綠營「翻轉地方版圖」！黃暐瀚曝藍營5縣市不樂觀：挑戰鄭麗文威信
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；自認「第六感很準」的前總統陳水扁表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。另外陳水扁也透露，看好總統賴清德在2026大選打破「執政黨魔咒」，翻轉地方藍綠版圖。資深媒體人黃暐瀚則對此做出分析。黃暐瀚透過臉書發文，分析陳水扁預言賴政府在202......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 232
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 8 小時前 ・ 4
蔡正元罕見挺陳水扁 砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻
前總統陳水扁拋出震撼預測，認為國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，將成為2026年地方大選的致命傷，使民進黨有機會翻轉藍營版圖。對此，前國民黨立委蔡正元在節目中認同陳水扁的分析，並指出台灣的政黨若想「和平統一」，必須建立「親中」基礎。然而在美國壓力下，「單純親中在台灣活不下去」，因此台灣政治人物必須找到一條務實的「親中又親美」路線才能上台執政，間接證實國民黨當前選情的確面臨嚴峻挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 64
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆
大雪將至！ 「5星座+5生肖」財運變超好 獲利穩到爆EBC東森新聞 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
惡火中奇蹟！港男躲屋倖存 與妻小重逢淚崩
香港世紀大火造成無數家庭破碎，但惡火中也有奇蹟發生。住在宏福苑的一位李先生，是倖存的民眾之一，他接受外媒採訪，還原逃生過程，表示當濃煙開始竄進屋內時，他一度以為就要葬身火窟，所幸等了2小時盼到救難人員，與火場外頭的妻小重逢，堪稱奇蹟。TVBS新聞網 ・ 18 小時前 ・ 17
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 3 天前 ・ 7