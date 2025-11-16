婦倒垃圾未注意「已綠燈」 回頭與騎士碰撞倒地重傷

台南市 / 綜合報導

台南仁德區昨(15)日晚上發生嚴重車禍，一名婦人穿越馬路，追上停等紅燈的垃圾車，丟完垃圾後回程，卻疑似沒有注意已經綠燈，下秒直接和直行騎士碰撞，倒地受傷，騎士也連人帶車，噴飛出去，雙雙送醫，根據了解，騎士酒測值未超標，而行人沒走在斑馬線，也違規，詳細肇事責任，還有待進一步釐清。

晚上快7點，垃圾車來了，一名婦人雙手拿了兩大袋垃圾，小跑步，從對面衝過來倒垃圾，但沒想到，倒完垃圾後，直接一個轉身要跑回頭，疑似沒有注意來車，結果和騎士發生碰撞，婦人倒地，騎士也連人帶車噴飛出去，後方騎士趕緊剎車，還好和婦人還有一段距離，不然可能就又撞上去，其他用路人看到嚇壞了。

換個角度再看一次，婦人趕到垃圾，但回頭要穿越馬路時，卻沒注意來車，真的相當危險，救護人員獲報後，趕緊將人送醫治療。附近民眾說：「垃圾車在那邊停紅燈，她剛好拿垃圾要去丟，一個轉頭，就砰一聲，(和騎士)撞到了。」

意外發生在台南仁德區，15日晚上接近7點，邱姓婦人沒走斑馬線，直接穿越馬路，追上停等紅燈的垃圾車，丟完準備再穿越車道回去，但當時已經綠燈，對向車道車輛行駛而來，邱女疑因視線死角，加上沒注意燈號，一跨過雙黃線就和騎士碰撞，當場臉部朝下倒地傷勢嚴重，外籍男騎士也噴飛出去，一樣受傷。

台南市歸仁分局副分局長張俊雄說：「該移工酒測值未超標，將釐清肇責後依法究辦，行人過馬路應注意交通號誌，並沿人行道快速通過，違者可依道路交通管理處罰條例，第78條規定，處新台幣500元罰鍰。」

穿越馬路倒垃圾，沒走斑馬線也沒注意來車，結果一個不小心，和騎士碰撞都受傷，畫面怵目驚心，詳細肇責還有待進一步釐清。

