社會中心／陳崇翰 新北報導

6旬陳姓婦人24號駕車外出，凌晨時分在金山區磺港漁港發生事故，監視器拍下她倒車直接掉進漁港，消防及海巡署人員將她救出時已經失去生命跡象，警方調查她原本要去當地找朋友，研判不熟路況加上視線不良釀成意外。

監視器拍下賓士車一路倒車，直接往港口邊開去，過程雖然緩慢但是沒有剎車，隨後整輛車掉進水中濺起大片水花，現場有民眾目睹趕緊報警。當地民眾：「釣魚的看到報消防來，（海巡署）阿兵哥去調監視器，看她倒退下去不是往前的，是倒退下去的。」

婦倒車掉進金山磺港漁港 疑不熟路況送醫不治

6旬陳姓婦人駕車離奇在金山區磺港漁港落海，救起時已失去生命跡象。（圖／警方提供）事件發生在11月24號，當事人陳姓女子年約60歲，凌晨三點多開車到金山磺港漁港，卻弔詭地開車掉入漁港，警消獲報後，4點27分將車輛打撈上岸，但婦人已無生命跡象，送醫不治，現場畫面還原，賓士車擋風玻璃已經破碎，但人就是逃不出來，釀成悲劇。當地民眾：「淡水人對，（車子拖走？）早就拖走了，這個石柱應該是放兩側，不要讓一輛車通過這樣，比較安全。」

婦倒車掉進金山磺港漁港 疑不熟路況送醫不治

6旬陳姓婦人駕車離奇在金山區磺港漁港落海，救起時已失去生命跡象。（圖／民視新聞）有另一支監視器拍下，賓士車墜落港口前曾右轉開上鐵軌，一旁機車騎士見狀趕緊停下查看到底發生什麼事，警方綜合研判可能是路況不熟惹的禍。金山所長徐自成：「據了解該名女子，是到金山拜訪朋友，因不熟悉路況，加上夜間視線不佳，不慎墜入漁港內。」過去磺港漁港也曾有癌末男子，以及酒駕男為了閃臨檢而開進港口不幸溺斃，這次又發生車輛墜海事件，詳細原因還有待調查。

