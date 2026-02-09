婦偏頭痛意識不清 水滴型動脈瘤險致命

台北慈濟醫院去年七月收治一名49歲女性患者，長期偏頭痛的她，突然出現爆炸性頭痛、意識不清送急診，檢查發現是蜘蛛網膜下腔出血；進一步影像確認，內頸動脈與眼動脈交會處，有一顆僅2.4毫米的水滴型腦動脈瘤。手術過程中患者一度再出血、腦壓飆高，醫療團隊採取分階段處置與密切監測，才成功搶回一命。

「電腦斷層動脈攝影，可以很明顯看得到，是內頸動脈跟眼動脈交會處，有一個水滴型的動脈瘤，它的寬度大概是2.4毫米。」

49歲王女士長期反覆偏頭痛，去年七月在家中突然出現爆炸性劇痛、意識變差緊急來到急診，一檢查才發現是蜘蛛網膜下腔出血；透過血管攝影進一步確認，內頸動脈與眼動脈之間，藏著一顆2.4毫米的水滴型動脈瘤。

台北慈濟醫院神經外科醫師 張迪生：「標準做法就是說，我們可以緊急的開顱手術，找到動脈瘤去做夾除，那我們在第一次手術當中，就是說我們開刀，我們把骨頭給拿下來，正要開始來做腦部探查，找動脈瘤的時候，我們還沒有，就是說剛看到，內頸動脈的時候，那個動脈瘤就第二次的破裂。」

更驚險的是，第一次手術才開始，動脈瘤就發生二次破裂，導致病人腦壓急速飆高，醫療團隊只能緊急先將她轉入加護病房穩定腦壓，等了兩周才重新開顱進行動脈瘤夾閉，並搭配腦室腹腔引流、顱骨成形分階段處理，才讓她成功撿回一命。

台北慈濟醫院神經外科醫師 張迪生：「我們腦出血的病人，腦壓增高，一般來講，兩個禮拜後它慢慢會，會比較消腫，那我們再手術會比較容易，第二次來講的話，我們大概就知道說，她動脈瘤在什麼地方，那我們就找到動脈瘤了以後，就用血管夾把它給夾除，那整個過程還算順利。」

醫師指出，腦動脈瘤多因血管壁先天較脆弱、長期血流壓力所致，常在分岔處形成膨出；高血壓與抽菸更會增加形成與破裂風險。而王女士的病情一度危急，醫師坦言手術過程中，突發的二次破裂，情勢真的相當驚險。

台北慈濟醫院神經外科醫師 張迪生：「我神經外科大概做了30幾年，我們看到腦膨出的病人，我們大概沒有看到說，在我面前，腦膨出之後，我們還能夠再救回來的，這個病人是我的第一例，那最難能可貴的就是說，她現在感覺起來 她的後遺症也不多，她也還能回到正常的生活。」

醫師提醒，動脈瘤破裂前不一定有明顯徵兆，不過一旦出現頭痛型態改變、越來越痛，或合併噁心嘔吐、頸部僵硬、意識不清等警訊，就要立刻就醫，把握時間處置，才能把傷害降到最低。

