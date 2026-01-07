婦健忘有幻覺 竟是失智併譫妄

年長者記性變差、突發幻覺應儘早就醫。（嘉療提供）

記者黃文記∕台南報導

60多歲林姓婦人原本只是讓家人覺得「最近比較健忘」，偶爾會重複詢問相同問題；近一週突然開始看到已過世的親人、聽到不存在的聲音，並反覆表示「外面有人要來找她」，半夜多次試圖外出；就醫檢查出輕度失智症合併急性譫妄症。經搭配適當藥物與照護，幻覺與情緒明顯改善，病況已趨於穩定；並開始使用失智症相關藥物，延緩認知功能退化。

嘉南療養院一般精神科暨高年精神科主任沈正哲表示，失智症在早期階段症狀往往並不明顯，可能只是輕微健忘、反應變慢或專注力下降，常被家屬誤以為是正常老化而未就醫。很多病人都是等到症狀變嚴重、甚至出現精神症狀，家屬才驚覺不對勁，但往往已經錯過早期介入的最佳時機。

沈正哲指出，失智症患者因腦部功能已受影響，當身體出現感染、脫水、電解質失衡、藥物影響或其他急性疾病等問題時，更容易引發急性譫妄症。「譫妄的特色是來得又快又急，病人可能在短短幾小時或幾天內就出現意識混亂、幻覺、情緒劇烈變化，和原本的個性差異很大」，這正是家屬最需要提高警覺的地方。

嘉療提醒，若家中長者出現「和以往明顯不同」的行為變化，如突然出現幻覺、判斷力下降、情緒失控或作息大亂應盡早就醫。透過專業評估釐清失智症與譫妄症，不僅能減少病人不適，也能降低家屬的照顧壓力，讓長者獲得更適切的醫療照護。