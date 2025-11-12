婦傳訊息給4千要姪孫票投侯友宜 法官認定賄賂判刑2年

台北市一名71歲徐姓婦人，為支持國民黨提名的總統候選人侯友宜，於2024年1月6日總統大選前，透過LINE告訴徐姓姪孫票投侯友宜，並承諾事後給予4000元，遭檢舉賄選。台北地院審理後，認定徐婦構成總統副總統選舉罷免法之行求賄賂罪，判處有期徒刑2年，緩刑3年。

台北市一名徐姓婦人傳訊息要求姪孫票投侯友宜，並承諾事後給4000元報酬，遭人檢舉後，台北地院審理認定徐婦賄選，判處有期徒刑2年，緩刑3年。（圖／資料畫面）

根據判決書，2024年大選前夕，徐婦在台北市住處傳送LINE訊息給姪孫，表示「這次我希望你跟婷（姪孫之妻名）投給侯友宜好嗎？謝謝您，姑婆只想投給下一代可以平安的過日子」。她接著評論其他候選人，稱「柯文哲一人黨，選上了，處事很難，經濟更糟糕」、「賴清德愛台毒，台灣太危險不安定，拜託你喔」，最後表示「回去給你4000元，不要對外說，謝謝你，合十」。

姪孫收到訊息後僅回覆一個微笑貼圖，未置可否，既沒有答應也沒有拒絕。事後有人持螢幕截圖，向台北市刑警大隊檢舉徐婦涉嫌賄選，刑警大隊報告台北地檢署偵辦。徐婦被通知到案後坦認犯行，檢方依總統副總統選舉罷免法行求賄賂罪起訴。

台北地院開庭審理認為，行求賄賂屬行賄者單方面的表意行為，不以對方允諾為必要。徐婦雖然只傳送文字訊息，尚未實際交付賄款，姪孫也僅回覆微笑貼圖、尚未允諾，但徐婦仍構成行求賄賂罪。法官指出，賄選是敗壞選風的主要根源，扭曲民意的真實性，影響選舉的公正性與社會風氣，徐婦所為實有不該，應予譴責。

合議庭審酌徐婦試圖買票的影響層面、情節尚非嚴重，行求對象僅有姪孫及其妻子2人，金額不高、規模不大，且犯後態度良好。此罪的法定刑度為3年以上、10年以下徒刑，若科以最低刑期仍顯情輕法重，符合「情堪憫恕」減刑條件，因此依刑法第59條規定減刑，判處2年徒刑，並給予緩刑3年機會。

此外，徐婦須交付保護管束，向公庫支付20萬元，接受5場次的法治教育課程，沒收或追徵未扣案的4000元賄款，犯案工具手機1支也遭沒收，並宣告褫奪公權3年。本案可上訴。

