婦兒盟反對擴大人工生殖 籲退回草案重議

（中央社記者吳欣紜台北7日電）立法院衛環委員會明天將審查人工生殖法修正草案，婦女團體今天指出，問卷調查顯示有8成3反對代孕、8成7反對擴大人工生殖對象，草案缺乏社會共識，應退回重新討論。

為兼顧女性生育健康與兒童最佳利益、確保人工生殖醫療品質與管理，行政院會去年12月通過人工生殖法修正草案，確定脫鉤代理孕母，但將受術適用範圍擴大為年滿18歲的未婚女性及女女同婚者皆可適用等。

人工生殖法修正草案明天將在立法院衛環委員會審查，全國婦兒團體聯盟今天召開記者會指出，根據他們去年12月6日至12月21日進行第3次大型網路問卷調查顯示，有82.9%反對代理孕母合法化、86.9%反對擴大單女及女女同性伴侶可使用捐贈精子進行人工生殖，數據與過去的2次調查結果一致。

廣告 廣告

數據也顯示，民眾對人工生殖法最在乎的面向包含健康、兒少、女性議題，有83.57%同意代孕過程有較多高風險妊娠問題、97.08%否定「代理孕母不會有健康及死亡風險」的說法，顯示社會普遍認為孕母風險不可忽視。

另外，有80.26%同意「人工生殖新生兒」較可能有低體重、早產與缺陷等風險，更有95.17%同意兒童有「知其父母並受父母照顧」的權利，當孩子的健康與身世權益都被高度關切，政府更應先把制度配套講清楚、做足公共討論。

此外在代孕相關題項中，也有93.02%不同意「代孕不會將女性商品化」、90.97%不同意「代孕可同時兼顧委託父母、代理孕母及孩子的人權」，且74.56%同意代理孕母多為經濟弱勢婦女，顯示民眾對女性被迫進入生殖交易鏈的疑慮非常普遍。

婦兒盟表示，在社會高度疑慮、意見分歧且涉及兒童權益與女性處境的重大議題上，政府不應以「趕進度」取代「社會共識」，籲行政院撤回人工生殖法修正草案，重啟具體可檢驗的社會討論程序，並先提出完整健康風險評估與公共醫療成本影響分析，包含高風險妊娠、早產與新生兒加護可能衍生的公共支出等，再談是否擴大適用對象。

婦兒盟調查為橫斷式網路問卷，蒐集期間為114年12月6日至114年12月21日，由婦兒盟成員團體透過 LINE、臉書等平台發放，設置IP檢核以避免重複作答，並排除18歲以下樣本，同時設計反向題以排除「同向勾選」的無效問卷，有效樣本4454份。（編輯：龍柏安）1150107