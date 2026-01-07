婦兒盟指擴大人工生殖偏離主流 籲退回重議

行政院通過《人工生殖法》修正草案，朝擴大適用對象與另立代孕專法方向前進，但社會歧見仍在。全國婦兒盟團體聯盟今天(7日)再度公布最新民調指出，超過8成民眾反對代孕合法化、近9成反對擴大單身女性及女女同性伴侶適用人工生殖，質疑政府在高度分歧下倉促修法，呼籲草案退回、重啟公共討論。

《人工生殖法》修正草案8日將在立法院衛環委員會逐條審查，代理孕母雖未納入行政院版本，但相關爭議未解。由多個婦女與兒童團體組成的全國婦兒盟，7日再度召開記者會重申反對立場。

婦兒盟指出，根據他們2025年12月6日至21日進行第三次大型網路民調結果顯示，82%民眾反對代理孕母合法化，86.9%反對擴大單身女性及女女同性伴侶使用捐贈精子進行人工生殖，數據與2023年、2024年兩次調查及衛福部蒐集的公眾意見趨勢一致。

進一步分析，民眾最關切仍是健康風險、兒少權益與女性處境。83%以上認為代孕涉及高風險妊娠，97%否定「代理孕母無健康及死亡風險」的說法；約8成認為人工生殖新生兒較可能面臨低體重、早產或缺陷風險，95%認同兒童有知其父母並受其照顧的權利；另有逾9成不同意「代孕不會將女性商品化」，7成以上認為代理孕母多為經濟弱勢女性。

針對修法內容，婦兒盟指出，草案以「兒童最佳利益」為名，增訂人工生殖前須進行子女利益評估（第8條），並明文納入女女同性伴侶可採「一方植入他方卵子加第三人捐精」（第16條），但制度衝擊重大，非僅以「評估」即可概括。尤其政府同時宣示另立代孕專法，人工生殖擴大適用與代孕制度應整體檢視，而非分段推進、切割審議。

婦兒盟副召集人單信愛直言，草案透過「A卵B生」等設計，實質改寫生育定義，形同變相開放代孕，卻忽略婦女健康權與兒童身分權，已違反《兒童權利公約》及相關人權原則。

台灣懷孕婦女關愛協會常務理事張文昌指出，瑞典、法國開放單身女性與女女伴侶人工生殖後，生育率並未提升，顯示此政策無助解決少子化。他並呼籲立委審法時落實利益迴避，避免生殖產業與立法角色重疊。身為養父的張文昌也指出，台灣收養率逐年下降，113年僅89件成功收養，仍有數百名兒童等待家庭，甚至被送往國外出養。他強調，與其透過人工生殖滿足傳宗接代的血緣需求，不如投入資源鼓勵收養。

婦兒盟強調，民意尚未形成共識，即便在支持同婚者族群中，也約有半數反對代孕及反對單身或同性伴侶使用捐贈精卵，顯示政府宣稱「已有社會共識」，完全無法成立，偏離主流民意。解慧珍：『(原音)這個法案並沒有共識，更遑論得到民意的支持，就算為了不可為而為之，我們也必須要提出呼籲，請立法院將這個法案退回，因為這個是公然強害我們的婦女兒童，也直接毀壞我們的家庭結構。』

婦兒盟並提出三項訴求，包括行政院撤回、立法院退回修法草案並重啟可檢驗的公共討論；政府應提出完整健康風險與公共醫療成本評估；並逐條公開說明配套與監理設計，在資訊透明前不宜進入實質審查。(編輯：許嘉芫)