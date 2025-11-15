婦加完油逆向竄出 釀3人相撞！目擊者：有人大叫

台中市大里區中興路二段於今日上午8時許發生一起交通事故。（圖／東森新聞）





台中市大里區中興路二段於今（15）日上午8時許發生一起交通事故，一名63歲何姓女子騎著機車剛加完油出來，就直接跨越兩個車道，結果與25歲李姓男子跟33歲陳姓女子發生衝撞，3人全身都有多處擦挫傷，都被緊急送往大里仁愛醫院救治。

目擊民眾：「我有聽到有人在叫，然後聽到噴到砰這樣，（聲音很大聲喔？），很大聲。」

從另一個角度看到，當時肇事機車橫跨車道，直接變成逆向，導致對向機車根本煞車不及，釀成追撞。

警方初步研判，婦人騎車疑似未按標線行駛，加上橫跨車道，恐怕是肇事主因。（圖／東森新聞）

霧峰分局交通分隊分隊長蘇泯彥：「63歲何姓女子疑似逆向沿中興路二段往大智路方向行駛，在事故地點與2部機車發生碰撞，產生肇事行為。」

警方初步研判，婦人騎車疑似未按標線行駛，加上橫跨車道，恐怕是肇事主因，另外2名騎士是否也有肇責，詳細的車禍事因將進一步調查釐清。

