婦參加喪禮記憶全空白 醫示警「隱形中風」

[NOWnews今日新聞] 一名60多歲女性日前參加長輩喪禮時，因為不停重複問同樣問題，家屬原以為是悲傷過度，但結束後患者對於喪禮期間的狀況，沒有任何印象，到了醫院就醫檢查，發現是大腦海馬迴的位置有中風跡象，目前持續服藥治療。

員榮醫院神經內科醫師陳彥秀提到，該位患者就醫時，外觀一切正常，沒有中風常見的偏癱、口齒不清或肢體不便等情況。家屬表示，先前參加長輩喪禮，因患者與這位長輩感情非常好。

喪禮進行的2個小時期間，患者不斷詢問「我為什麼在這裡」、「 你要去哪裡?」、「你要做什麼?」，怪異的舉動令家人不安，喪禮結束後回到家，家人提起喪禮期間發生的事情，患者完全沒有印象，喪禮結束後病患精神狀況仍不佳，於是要病人就醫檢查。



陳彥秀解釋，這種情況有幾個可能原因，包括中風、癲癇等。醫師替患者安排核磁共振檢查，確認是否有異常；同時安排腦波檢查，是否有癲癎的情況。

陳彥秀說，患者接受腦波檢查是正常；但經由核磁共振看到病人右側海馬迴出現些許異常。海馬迴與記憶功能密切相關，證實「短暫性全面失憶」狀況，是因為情緒過於激動，中風所造成。

▲員榮醫院神經內科醫師陳彥秀表示，某位患者突發「短暫性全面失憶」 ，經檢查是中風。（圖／員榮醫院提供）

「短暫性全面失憶」最常見的原因，有情緒起伏過大、身體狀況異常，或是突然發生某些狀況所引起。陳彥秀提到，徵兆可能包括病人會不斷重複問問題，記不起來剛剛發生的事情，對人、事、時、地、物都很清楚，只是沒有辦法記住當下的事件，因此才會一直重複詢問。

通常在幾個小時後，患者就會恢復。但會完全忘記自己曾經反覆詢問哪些問題，那一段記憶完全消失。

除了當時記憶無法想起外，並沒有影響到四肢活動，其他方面也都正常，外觀看不出來她曾經中風過。如果她當天沒有來看醫師，可能根本不會知道自己曾經發生過中風。後續給予抗血小板藥物，防止她再度中風。

即使同樣是腦中風，病患預後卻大不相同，陳彥秀指出，有人經治療與復健後順利重返職場、恢復自理能力，但也有人因中風後遺症，出現肢體癱瘓、行動受限，甚至長期臥床，生活品質大受影響。

一樣都是腦中風，預後差異如此懸殊的原因，陳彥秀提到，關鍵與3大因素有關，包括出血型或缺血型中風、腦部受損範圍與位置，例如是否波及腦幹，還有發病後送醫的時間。

陳彥秀強調，若能在發病後第一時間送醫，把握黃金治療時機，接受血栓溶解劑或血管取栓手術等急性治療，可望大幅降低肢體癱瘓與失能風險，對於後續復原與生活品質具有決定性影響。

