婦唱夫隨2／不畏辛苦想拚二胎 Selina容光煥發做胎夢 夏如芝堅強打針盼好孕

已經有個可愛女兒的熊熊，目前正積極拚第二胎。（圖／翻攝自熊熊臉書）

今年39歲的卓毓彤（熊熊）有個一歲半的寶貝女兒，雖然一家三口甜蜜幸福，但熊熊仍在醞釀生第二胎，希望明年能生個馬寶寶來跟女兒作伴，還開玩笑說生小孩會帶財，希望趕快生一個，不要跟第一胎差太多歲。雖然生養小孩非常辛苦，但仍有不少女藝人對於拚第二胎仍躍躍欲試，就算過程很辛苦，還是不放棄當媽的權利。

許瑋甯才剛與邱澤補辦完婚禮，雖然兒子還小，但已經在考慮生第二胎。（圖／侯世駿攝）

邱澤與許瑋甯日前才剛補辦了令人感動的溫馨婚禮，今年夏天生下兒子Ian的許瑋甯，對於一家三口的生活相當滿意。不過日前她接受王偉忠專訪時，除了大方分享懷孕心路歷程，也鬆口有意再拚二胎。坦言生完第一胎後，確實會萌生「再生一個」的念頭，只是孩子目前還小，生活真的都被填滿了，所以先等等，待休息一下再看怎麼計畫，笑回「希望囉，但是，希望」。

很享受媽媽身分的Selina很想為兒子小腰果再生一個弟弟或妹妹。（圖／翻攝自Selina臉書）

已經有個一歲兒子「小腰果」的任家萱（Selina），雖然已屆高齡產婦年紀，但並沒有放棄要拚第2胎的念頭，去年還曾做了懷雙胞胎的胎夢，先前穿寬鬆服裝，被猜疑是否又有喜，縱使最後就只是因為服裝的關係，並不是有好消息，不過好友Ella大讚Selina近況很漂亮容光煥發，透露她還是很希望能再當媽媽。

雖然為了懷孕過程十分辛苦，但夏如芝仍拚了命努力想要第二胎。（圖／翻攝自夏如芝臉書）

夏如芝去年分別接受乳房鈣化切片手術，以及子宮內膜搔刮術，十分辛苦，她在生下寶貝女兒「小芝麻」後，8個月就又再懷孕，不料寶寶胎停，隔半年又懷孕，但孩子仍是沒留住，二度流產讓夏如芝心情低落沮喪，但並沒有打消她想努力拚二胎的念頭，也開始打排卵針，就算往肚皮扎針都流血了，仍堅強說不痛，令人不捨。

