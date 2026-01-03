婦喪禮上斷片狂問「我為何在這？」家屬疑卡到陰 醫：再晚就慘了

記者陳佳鈴／彰化報導

婦人當天手腳靈活、口齒清晰，外觀與平時無異。但在喪禮期間的 2 小時內，她卻陷入怪異狀態，不斷重複提問卻記不住答案。。(示意圖/Pixabay)

彰化一名 60 多歲婦人日前參加至親喪禮，突然像斷片般不斷重複詢問：「我為什麼在這裡？」家屬起初以為她是悲傷過度甚至「卡到陰」，沒想到就醫檢查後，竟發現是腦部「海馬迴」區域中風，引發罕見的「短暫性全面失憶」。醫師警告，這種中風外觀無異狀，極易被忽視。

家屬透露，婦人當天手腳靈活、口齒清晰，外觀與平時無異。但在喪禮期間的 2 小時內，她卻陷入怪異狀態，不斷重複提問卻記不住答案。弔詭的是，喪禮一結束她就恢復清醒，但對剛才的異常行為與喪禮過程完全沒有記憶，只覺得身體疲累。

員榮醫院神經內科醫師陳彥秀經核磁共振（MRI）檢查發現，婦人右側海馬迴出現亮點，證實是局部中風。（圖／員榮醫院）

員榮醫院神經內科醫師陳彥秀經核磁共振（MRI）檢查發現，婦人右側海馬迴出現亮點，證實是局部中風。陳醫師解釋，這屬於「短暫性全面失憶」，通常發生在情緒劇烈起伏、承受重大壓力時，患者會無法形成新記憶，導致反覆提問。

這類中風因沒有典型的「歪嘴斜眼、手腳無力」症狀，常被誤認為心理疾病或單純太累。陳醫師強調，雖然記憶會恢復，但若未及時給予抗血小板藥物治療，未來再次發生大面積中風的風險極高。



