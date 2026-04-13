婦團：無數據顯示特定國籍性犯罪多

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勞動部長洪申翰日前指出，首批印度移工最快今年底來台，民眾擔憂對女性造成人身安全的衝擊，在公共政策網路參與平台提議立即中止引進印度移工，已有逾3萬人附議。婦團指出，目前沒有數據顯示特定國籍民眾性暴力犯罪比例特別高，建議政府比較本國及移工性犯罪統計數據，積極說明是否存在相關疑慮；勞團則以「買工費」為例，強調私人仲介剝削情形嚴重，不論來源國為何，都不希望移工成為廉價勞工，加強推動「政府對政府直接聘雇（G to G）」，更為重要。

婦女新知基金會資深研究員覃玉蓉表示，台灣已有不少印度國民在台工作、就學，目前沒看到任何資料顯示他們在台灣有大量犯罪，司法、行政體系卻無法處理的情況。

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她指出，性暴力的加害者較高比例是男性，目前也沒有統計數據呈現哪個國籍的人特別突出，台灣處理性暴力的法規散落在各部會，且引進移工已有30年，移工比例也不低，建議政府可更積極提出數據，比較台灣本地、移工性暴力犯罪統計，說明是否有民眾擔憂的情況。

台灣國際勞工協會專員許惟棟則表示，台灣引進移工30年來，私人仲介剝削移工已到不可控的地步，像是許多移工需支付一筆上萬元「買工費」，才能在合約期滿時轉換工作，甚至聽聞收費高達7萬台幣。

他強調，儘管「買工費」違法，但至今仍有仲介在收取，成為眾所皆知的祕密，不論移工來源國為何，都希望政府能扛起責任，實施G to G，避免移工成為廉價勞工。

許惟棟指出，目前政府要引進印度移工僅1000位，直聘比例僅5％，且當年立法院通過台印MOU提出的附帶決議，是要求建置直聘印度勞工的系統，勞動部應說明該系統運作模式為何，更為重要。