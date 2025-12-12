婦堅領130萬退休金 警勸不聽怒罵：不讓你領血汗錢！

台中市一名婦人疑似誤信假投資詐騙。（圖／東森新聞）





台中市一名婦人疑似誤信假投資詐騙，日前前往郵局準備提領130萬元勞退金，並向行員表示款項是用於裝潢。不過行員察覺說詞有異，立即通報警方到場協助。警方查看婦人手機內的對話內容後，研判為典型假投資詐騙手法，但婦人一度深信不疑，對勸說顯得相當不耐。

警方指出，婦人強調這筆130萬元是自己累積25年的勞保與勞退金，認為是個人財產，不解為何被反覆詢問。員警進一步說明，詐騙集團正是透過指導被害人如何應付銀行人員的方式行騙，相關對話內容已清楚顯示詐騙跡象，但婦人仍堅持提領現金。

過程中，婦人多次改變說法，一下表示款項要用於裝潢，一下又稱要購屋支付頭期款，讓警方更加確信她已遭詐騙話術影響。即便員警與行員輪番勸說，婦人仍情緒激動，甚至表示即使抱著百萬現金睡覺也是自己的選擇。

眼見情況僵持不下，在場一名民眾也主動分享自身女兒曾遭詐騙、損失600萬元的慘痛經驗，提醒婦人若執意提領，恐怕後悔莫及。這番話讓婦人情緒逐漸緩和，開始重新思考自身處境。

警方調查，這名黃姓婦人日前透過網路認識一名自稱「總指揮」的網友，對方以高報酬投資為誘因博取信任，並指示她提領現金，同時教導如何向銀行行員應對。警方與行員耐心說明詐騙手法後，再加上熱心民眾的勸說，婦人最終打消提領念頭，成功保住多年辛苦累積的退休金。

警方再次呼籲，詐騙集團常以假投資為誘餌，要求被害人提領大筆現金或匯款，一旦遇到類似情況，務必提高警覺，並立即向警方或金融機構求助，以免血汗錢付諸流水。

