婦墜金山磺港漁港亡！ 身分曝光竟是關渡王遺孀「漢嫂」

吊掛人員將「漢嫂」轎車吊起。（圖／翻攝畫面）





新北市金山磺港漁港24日傳出墜港事件，一名陳姓婦人到金山地區訪友，卻疑因路況不熟、夜間視線不佳，不慎開車墜入港區內，送醫搶救後宣告不治；而不幸墜港身亡的陳姓婦人身分曝光，是「關渡王」黃正雄遺孀，江湖人稱「漢嫂」，過去還曾幫北投警方協調槍手投案，未上銬在小弟簇擁下走星光大道進警局，而如今傳出意外身亡，也讓黑白兩道十分震驚，家屬後續也相當低調，領回遺體後，將擇期辦理後事。

回顧案情，警、消24日凌晨3時許接獲報案，北市一名年約60歲的陳姓婦人要到金山地區訪友，未料，經磺港漁港附近時，卻疑因天色昏暗、路況不熟悉，不慎墜落港內，尋獲她時發現已無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治，相驗後認定為意外事故，家屬低調領回遺體，辦理後事。

「漢嫂」不慎開車墜港。（圖／翻攝畫面）

而如今陳婦背景身分曝光，是「關渡王」黃正雄的遺孀，江湖人稱「漢嫂」。其夫黃正雄，綽號細漢仔，早期以賭場、土方起家，在台北市關渡地區自成地方勢力，過去在江湖上地方勢力雄厚，黑白兩道都愛找他喬事情，過去就連天道盟前盟主「圓仔花」鄭仁治都曾力邀他結盟，但黃正雄十分低調，堅持走自己的路。

而「漢嫂」更傳出在2021年間幫忙出面喬槍手投案，當時北聯幫護法綽號「楊鷲」楊志豪，與綽號「大郭」郭旻峻涉嫌前往台北市媽祖文化協會找人撲空，竟對著門口連開3槍後逃逸，當時北投警方追緝19天未果。

外傳當時警方透過關係找上「漢嫂」協助，在她居中斡旋下，2人最終點頭答應出面投案，當時2人未上銬，在小弟簇擁下猶如走星光大道一般進到分局投案，也引起軒然大波，事後時任分局長自請處分，但強調並未透過黑幫勢力策動2嫌投案。

磺港漁港空景。（圖／翻攝畫面）

