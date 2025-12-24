婦失眠7年每晚躺1小時難入睡 中醫疏肝理氣2個月治癒

64歲王姓家庭主婦受失眠之苦長達7年，因不願長期依賴安眠藥而尋求中醫治療。經中醫診斷為肝鬱氣滯，透過疏肝理氣治療約2個月後，成功從需躺1小時才能入睡，改善至10分鐘內入睡並一覺到天亮。

睡前避免使用3C產品，因其藍光會刺激大腦抑制褪黑激素分泌，影響生理時鐘，導致入睡困難、睡眠品質下降。（圖／台南市立醫院）

台南市立醫院中醫部江驊修醫師表示，肝臟與人的精神、意識、調節密切相關，因而中醫有「肝藏魂」之說，若肝失疏泄，魂不安則容易導致失眠。針對因肝鬱氣滯所致的睡眠障礙，治療上以疏肝理氣為主，開立柴胡、香附、鬱金等中藥進行調理，並搭配針灸太衝穴、合谷穴、神門穴、內關穴等穴位，協助平衡體內氣機。

王女士原本需躺超過1小時才能入睡，且常於凌晨3至4點醒來就無法再度入眠，必須開電視讓自己疲勞才能睡著。接受約1個月的中藥與針灸治療後，入睡時間已縮短至約20分鐘，半夜醒來次數明顯減少。持續治療2個月後，目前已能在10分鐘內入睡並維持整夜熟睡，睡眠品質大幅改善。

江驊修指出，造成失眠的原因相當多元，包括經常熬夜、作息不規律、生活壓力大、個性容易緊張或憂鬱、咖啡與酒精攝取過多、3C產品過度使用，甚至其他疾病、環境因素或藥物副作用等，所以失眠常也容易反覆發生。從中醫觀點來看，失眠與五臟六腑皆有關聯，任何臟腑失衡都可能干擾睡眠。

平常可按摩百會穴及四神聰穴，每次約5至10分鐘，有助於放鬆身心、改善睡眠。（圖／台南市立醫院）

江驊修表示，研究顯示，長期失眠不僅影響生活品質，也會增加罹患糖尿病、心血管疾病、癌症，以及認知與記憶功能下降等慢性疾病的風險，民眾不可輕忽。在日常保健方面，民眾可自行按摩百會穴及其前後左右各一寸的四神聰穴，每次約5至10分鐘，有助於放鬆身心、改善睡眠。

江驊修建議，睡不著時不宜勉強入睡，應減少反覆思考過去或擔憂未來。睡前2小時避免使用3C產品，中午過後避免攝取含咖啡因食物，並養成規律運動習慣，皆有助於提升整體睡眠品質。

