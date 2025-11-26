婦女備孕離職率近4成 北市議員促推友善育兒職場

台灣許多女性因結婚離開職場，原因以備孕或懷孕最大宗。（本報資料照片）

台灣許多女性因結婚離開職場，原因以備孕或懷孕最大宗。台北市議員指出，市府推動的友善育兒職場政策急須精進，其中以哺（集）乳室補助為例，北市補助額度為1萬元，桃園市已將額度提升至2萬元，要求勞動局增加補助金額，此外也應協助企業導入彈性工作時間制度。台北市勞動局26日回應，自今年起已提高補助金額，將持續提升額度，也正研議彈性上下班政策。

據主計總處及衛生福利部統計，近年婦女曾因結婚而離職的主因，以備孕或懷孕為最大宗39.9％；另據勞動局民國113年統計，北市非勞動力女性未參與勞動力原因，料理家務則為最大宗23.34％。

廣告 廣告

議員顏若芳指出，經查勞動局推行「台北市補助雇主辦理哺集乳室與托兒設施或措施計畫」近年執行情形，109年至113年年均申請案件83件、核定比率95％，而預算執行率也高達96.2％，顯見其對於雇主增設哺（集）乳室、托兒設施或施行其他托兒措施政策確實有助益。

顏若芳表示，但以哺（集）乳室補助為例，北市自104年起開辦至今仍維持1萬元補助額度，桃園市則已將補助額度提升至2萬元；托兒設施新建專業諮詢服務費部分，北市從108年至今也維持一案5萬元補助幅度，新北市早已提升至每月最高3萬元，最長6個月即18萬元。

至於北市其他補助項目，比如托兒設施新建完成後托育人事費、改善或更新托兒設施補助，以及雇主提供托兒津貼補助，額數也多已被其他縣市超越。

顏若芳要求，勞動局修正「台北市補助雇主辦理哺集乳室與托兒設施或措施經費實施辦法」，除了增加補助金額、提升每年度補助預算額度外，也應積極向企業推廣育兒政策。

此外，議員林珍羽指出，勞動局或社會局也應協助企業全面導入彈性工作時間制度，讓需要兼顧育兒及工作的民眾，能在不影響職涯發展的情況下安心照顧家庭。

勞動局回應，自今年起補助總預算從每年236萬提高至730萬元，並修正補助辦法將補助比例上限，由雇主實支80％提高至90％，如為新設置居家式托育服務，補助金額由5萬提高至30萬元，將持續研議提升補助額度及總預算。

至於彈性上下班政策，勞動局表示，正積極盤點相關制度細節，並審慎研議，將對外公布。

更多中時新聞網報導

黃子佼和解獲緩刑 婦團批輕放

退休後健檢空窗期 檢查三關鍵

小林幸一郎28歲失明 《攀岳人生》寫傳奇