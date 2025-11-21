婦女再就業計畫 助二寶媽重返職場兩得意
為協助因家庭因素離開職場的婦女順利重返工作崗位，勞動部推動「婦女再就業計畫」，提供自主訓練獎勵、再就業獎勵及雇主工時調整獎勵等多項措施。勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心運用「婦女再就業獎勵」搭配「雇主工時調整獎勵」協助38歲的林小姐成功媒合至「玖鼎電力股份有限公司」就業，讓她能兼顧家庭與工作，同時也減輕了經濟壓力。（見圖）
育有兩名年幼子女的林小姐，在懷孕期間因身體狀況不佳而離職，專注照顧家庭多年。然而，隨著經濟壓力增加，林小姐希望能再次重返職場，卻因無法兼顧接送學童與家庭事務，僅短暫就業4個月後便再度離職。為舒緩家庭經濟負擔，林小姐前往新竹就業中心尋求協助，透過就服員的職涯分析，發現林小姐具備5年的業務助理經驗，及接送孩童上下學等家庭需求，即協助她申請「婦女再就業獎勵」，並成功媒合至曾獲勞動部113年度友善就業菁英獎的「玖鼎電力股份有限公司」擔任業務助理。玖鼎電力股份有限公司體恤林小姐的家庭需求，特別提供上下班各30分鐘的彈性工作時間，讓林小姐得以安心投入職場，並兼顧家庭照護責任。
桃竹苗分署長賴家仁表示，為鼓勵因家庭因素離開勞動市場超過180天的婦女重返職場，勞動部推動「婦女再就業計畫」並提供彈性的工時，啟動「婦女再就業計畫」運用獎勵措施促進就業，計畫包含「自主訓練獎勵」鼓勵婦女精進職業技能，最高獎勵3萬元；「再就業獎勵」鼓勵婦女重返職場並穩定就業，可獎勵1.5萬到3萬元；「雇主工時調整獎勵」，鼓勵雇主提供有照顧家庭需求的婦女，可由原定工時調整其工時型態，以降低就業障礙，協助婦女取得工作與生活平衡，順利就業最高獎勵3.6萬元。歡迎雇主善用婦女優質勞動力，可以上台灣就業通「婦女專區」（https://gov.tw/aA1），查詢相關資訊職缺訊息，或至桃竹苗分署所轄各就業中心洽詢資訊。
其他人也在看
電力設備大缺貨 爆漲價潮⋯台電董座：一個變壓器要等24個月
台電董事長曾文生示警，近期電力設備缺貨又漲價，甚至交期長達五年。重電業界表示，全世界都在要貨，台電狂催搶重電設備，現在各大廠的產能都爆滿，大型重電設備缺貨恐成新常態。聯合新聞網 ・ 1 天前
40歲後轉職，不只是換工作：中年職場人必看的4個關鍵選擇策略
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌40歲後轉職，不再只是追夢，而是策略抉擇。本文章帶你從薪資、職位、產業與成長性四個角度，重新思考中年職涯的下一步，讓你每一次轉職都更穩、更有價值。當你不再年輕，選工作就不能只看「夢想」這件事了。40歲之後，每一次轉職都像在打牌──不能亂出手，也沒太多容錯空間。要的不是一場孤注一擲的冒險，而是一次聰明且穩健的選擇。這裡整理出四個關鍵思考點，來自自己與許多中年職場朋友的經驗分享，給也正在考慮轉職的你。一、薪資：能不能撐起你的責任？這個年紀，不只是養自己，還要扛起家庭、房貸、教育基金，甚至父母的醫療開銷。薪資不能只看「比前一份多」，而是要問：「這份薪水夠不夠支撐現實？」、「有沒有餘裕存錢？」數字背後，代表的是生活的穩定與選擇的自由。二、職位：有沒有真正的決策權與影響力？不是升官才叫好職位，關鍵在於「能不能做決定」、「有沒有空間發揮經驗」。如果只是換個頭銜、換個logo，卻依舊綁手綁腳，那不叫進步，而是平行轉職。真正的價值，是你能創造影響，而不是坐在什麼位子上。三、產業：五年後，它還在成長嗎？別再問「這家公司好不好」，要問的是：「這個產業未來五年會長什麼KingNet 國家網路醫藥 ・ 11 小時前
40歲後轉職怎麼選？別只看薪水，先學會這3件事
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌40歲後的轉職，不只是換工作，更是心態的修煉。一位外商高階主管分享了中年轉職的關鍵在於三件事：放下比較心、找到新節奏、持續創造價值。專注於自我成長與專業流動，才能在職場下半場走得穩、走得長遠。中年轉職的智慧：從光環到自我價值的轉換離開外商高階經理人的職位後，他才真正體會到：中年轉換跑道，不只是工作選擇的調整，更是一場心態的修煉。過去，他習慣帶著光鮮的職稱出入會議室，背後有團隊支援，有專人準備資料。如今，第一次自己提著電腦、拉著行李出國洽商，才發現原來過去那些「理所當然」的資源，如今都要靠自己一步步完成。初次獨立的狼狽與充實他回憶，有一次邊拉著行李邊找登機門，手上還在修改簡報，心裡不禁感嘆：「以前這種工作明明都有團隊分工，怎麼現在全包在我身上？」雖然狼狽，但這種全程自主的感覺，卻帶來久違的充實感——因為每一步，都是自己真正的選擇。中年轉職的三大心態智慧他總結出，中年轉職最重要的是心態調整，而非單純職位選擇，主要包括三個方向：放下比較心不再與昔日同儕的職稱、薪水對照。每個人的人生跑道不同，與其比較，不如專注自己能掌控的部分。找到新節奏外商的步調像高速KingNet 國家網路醫藥 ・ 9 小時前
仁德醫專開公費專班 招攬澎湖學子：5年免學費、月領1萬獎學金
仁德醫護管理專科學校，由董事長鍾佳穎、校長黃柏翔及副校長黃森明、蔡政忠等人領軍，跨海抵澎招生。仁德醫專提出多項離島學生就學優惠方案，包括5年免學雜費、住宿費，每一個月1萬元獎學金，希望吸引更多澎湖學子投入醫護領域，共同強化地方醫療量能。仁德醫護管理專校表示，由於澎湖學子升學多需離鄉赴台，就學期間的各自由時報 ・ 11 小時前
11月底還有颱風假？「天琴」恐生成！最新路徑曝光
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導受到東北季風影響，全台今（21）日清晨依舊帶著微涼寒意，多處低溫落在17～19度，部分地區更是再低一些。白天雖稍有回溫，...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 6 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
林映唯今辦婚禮！老公甜吻告白「妳不再是一個人」讓她泛淚
林映唯年初被交往三年多的男友Richard求婚成功，飛往充滿浪漫氣息的羅馬拍攝婚紗，今（21）日終於舉辦婚禮，正式升格為夫妻，下午先於萬豪酒店戶外場地舉行證婚儀式。證婚戶外區以「野性自然」為主題，只見這對新人緩步出場，現場賓客尖叫及掌聲不斷。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
子瑜帶TWICE登高雄！玉澤演暖喊「歡迎來台」網笑：比台灣人還台
不僅大批粉絲爭相接機外，目前正在台中拍戲的男神玉澤演也在IG曬出他拍下TWICE來台的新聞畫面，寫下：「歡迎來到台灣」，引來網友笑翻：「玉澤演比我還像台灣人」、「連男神都歡迎子瑜回台」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
「2類蔬菜」最髒！醫揭「除農藥秘訣」：吃香蕉、龍眼要先洗
不少人擔心蔬果洗不乾淨，農藥殘留可能危害健康。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，蔬果營養豐富，富含維生素C與抗氧化物，有助於解毒，但若未清洗乾淨，可能吃下農藥，建議選擇當季蔬果、以流動水清洗、向可靠通路購買、高溫烹煮，有助於避免攝入農藥。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
義披薩店老闆見「台人光顧」哭出來！討拍稱「遭恐嚇」網一看搖頭了
國際中心／巫旻璇報導日前一群台灣旅客日前在義大利蒙特卡丁尼市一家披薩店用餐，同行16人僅點了5份披薩與3杯啤酒。店家不但將他們的清晰畫面拍下上傳社群，先以「中國」稱呼，之後聽到遊客自我介紹「來自台灣」時，又突然改口高喊「台灣」並揶揄驅趕，整段影片引發國際譁然。當時台灣旅客聽不懂義大利語，以為老闆只是熱情應對，還對著鏡頭開心比「YA」和豎大拇指，沒料到自己其實成了對方鏡頭下的嘲弄主角。影片曝光後迅速在網路瘋傳，雖然店家隨後緊急刪片並道歉，但後續反覆的行為仍飽受外界質疑，風波持續延燒。近日，一名台灣旅宿業者在Threads上發文，表示親自帶客人前往該店用餐，卻意外聽見老闆的另一面說法。民視 ・ 1 天前
薔薔抖出《黑澀會》偷竊慣犯 全部美眉「都知道是她」
薔薔近期加入《小姐不熙娣》主持行列，以《我愛黑澀會》出道的她，聊起演藝圈的荒謬經歷時，竟爆出在節目錄製期間「被偷錢、偷手機是常態」，甚至許多美眉們，都知道慣犯就是「她」。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
高雄選戰升溫！郭正亮曝綠營這人低調卻最強
[NOWnews今日新聞]2026地方大選開始布局，民進黨在台南、高雄市的人選備受關注，其中，高雄市長初選已有4人登記，分別為立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑，競爭激烈；國民黨則確定由柯志恩出戰。對...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前
12月要發了！3生肖職場表現亮眼 財運超旺
12月要發了！3生肖職場表現亮眼 財運超旺EBC東森新聞 ・ 5 小時前