婦女再就業計畫 助二寶媽重返職場兩得意

為協助因家庭因素離開職場的婦女順利重返工作崗位，勞動部推動「婦女再就業計畫」，提供自主訓練獎勵、再就業獎勵及雇主工時調整獎勵等多項措施。勞動力發展署桃竹苗分署新竹就業中心運用「婦女再就業獎勵」搭配「雇主工時調整獎勵」協助38歲的林小姐成功媒合至「玖鼎電力股份有限公司」就業，讓她能兼顧家庭與工作，同時也減輕了經濟壓力。（見圖）

育有兩名年幼子女的林小姐，在懷孕期間因身體狀況不佳而離職，專注照顧家庭多年。然而，隨著經濟壓力增加，林小姐希望能再次重返職場，卻因無法兼顧接送學童與家庭事務，僅短暫就業4個月後便再度離職。為舒緩家庭經濟負擔，林小姐前往新竹就業中心尋求協助，透過就服員的職涯分析，發現林小姐具備5年的業務助理經驗，及接送孩童上下學等家庭需求，即協助她申請「婦女再就業獎勵」，並成功媒合至曾獲勞動部113年度友善就業菁英獎的「玖鼎電力股份有限公司」擔任業務助理。玖鼎電力股份有限公司體恤林小姐的家庭需求，特別提供上下班各30分鐘的彈性工作時間，讓林小姐得以安心投入職場，並兼顧家庭照護責任。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為鼓勵因家庭因素離開勞動市場超過180天的婦女重返職場，勞動部推動「婦女再就業計畫」並提供彈性的工時，啟動「婦女再就業計畫」運用獎勵措施促進就業，計畫包含「自主訓練獎勵」鼓勵婦女精進職業技能，最高獎勵3萬元；「再就業獎勵」鼓勵婦女重返職場並穩定就業，可獎勵1.5萬到3萬元；「雇主工時調整獎勵」，鼓勵雇主提供有照顧家庭需求的婦女，可由原定工時調整其工時型態，以降低就業障礙，協助婦女取得工作與生活平衡，順利就業最高獎勵3.6萬元。歡迎雇主善用婦女優質勞動力，可以上台灣就業通「婦女專區」（https://gov.tw/aA1），查詢相關資訊職缺訊息，或至桃竹苗分署所轄各就業中心洽詢資訊。