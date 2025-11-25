婦女再就業計畫 助逾千名女性成功再就業
記者黃志炫／台中報導
在少子高齡化的時代趨勢下，女性勞動力成為各產業潛在的人力來源。勞動部持續推動「婦女再就業計畫」，協助因照顧家庭而離開職場的女性重返職場。勞動力發展署中彰投分署表示，截至今年十月底，轄下各就業中心已協助超過七千名婦女再就業，其中約有一千三百名二度就業婦女參與「婦女再就業計畫」並獲得相關獎助。五十四歲的小蓁(化名)因照顧母親離開職場多年，即在北斗就業服務台的輔導和計畫支持下，順利獲得行政助理職務，重新展開職涯！
中彰投分署指出，「婦女再就業計畫」針對退出職場一百八十天以上的婦女，透過自主訓練獎勵、再就業獎勵及雇主工時調整獎勵等措施，協助其兼顧家庭與工作需求。其中「自主訓練獎勵」鼓勵婦女透過進修提升職能，完成核准訓練課程並提出結訓證明後，可申請二萬元獎勵；若能於結訓後一百八十日內順利就業，再加發一萬元。
小蓁高中畢業後曾擔任照顧服務員，但因照顧年邁母親而離開職場多年，對時下數位工具使用感到陌生。為提升就業能力，她主動申請婦女自主訓練計畫，報名參加「Word技巧速成班」，學習電腦文書處理、表格製作等實務技能，並在北斗就服台就服員協助下，進行職涯分析、履歷撰寫與面試準備。就服員進一步協助她媒合在地飼料加工廠的行政職缺，成功錄取後，也協調雇主參與工時調整獎勵，讓小蓁彈性安排時間照顧母親。截至九月底，小蓁已穩定就業滿九十天，達成再就業獎勵資格，展現計畫的陪伴成效。
中彰投分署補充，小蓁獲得的「婦女再就業獎勵」是針對完成求職登記並經推介後受僱的婦女，依工作型態發給獎勵金，全職婦女穩定就業九十日可領三萬元，部分工時最高可領一萬五千元；此外，「工時調整獎勵」鼓勵雇主彈性安排女性員工的工時，只要聘僱推介婦女滿1個月，每月可獲三千元津貼，最長可請領十二個月。
中彰投分署為中斷職涯婦女提供「一案到底、專人服務」，由就服員陪伴婦女從職涯諮詢、技能訓練、履歷撰寫到面試輔導，甚至上工後仍持續追蹤與協調工時調整，確保婦女能安心適應新工作環境，需要協助的婦女可就近洽詢各就業中心，或上網搜尋「婦女再就業計畫」專區了解詳情。
