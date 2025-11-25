「婦女再就業計畫」助逾千名女性重新展開職涯

少子高齡化的時代趨勢下，女性勞動力成為各產業潛在的人力來源。勞動部持續推動「婦女再就業計畫」，協助因照顧家庭而離開職場的女性重返職場。勞動力發展署中彰投分署表示，截至今年10月底，轄下各就業中心已協助超過7,000名婦女再就業，其中約有1,300名二度就業婦女參與「婦女再就業計畫」並獲得相關獎助。54歲的小蓁(化名)因照顧母親離開職場多年，即在北斗就業服務台的輔導和計畫支持下，順利獲得行政助理職務，重新展開職涯！

廣告 廣告

中彰投分署指出，「婦女再就業計畫」針對退出職場180天以上的婦女，透過自主訓練獎勵、再就業獎勵及雇主工時調整獎勵等措施，協助其兼顧家庭與工作需求。其中，「自主訓練獎勵」鼓勵婦女透過進修提升職能，完成核准訓練課程並提出結訓證明後，可申請2萬元獎勵；若能於結訓後180日內順利就業，再加發1萬元。（見圖）

中彰投分署補充，小蓁獲得的「婦女再就業獎勵」是針對完成求職登記並經推介後受僱的婦女，依工作型態發給獎勵金，全職婦女穩定就業90日可領3萬元，部分工時最高可領1萬5千元；此外，「工時調整獎勵」鼓勵雇主彈性安排女性員工的工時，只要聘僱推介婦女滿1個月，每月可獲3,000元津貼，最長可請領12個月。

中彰投分署為中斷職涯婦女提供「一案到底、專人服務」，由就服員陪伴婦女從職涯諮詢、技能訓練、履歷撰寫到面試輔導，甚至上工後仍持續追蹤與協調工時調整，確保婦女能安心適應新工作環境，需要協助的婦女可就近洽詢各就業中心(台)，或上網搜尋「婦女再就業計畫」專區了解詳情。