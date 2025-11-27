婦女會幹部研習盛況空前！楊玉珍律師「女性法律全攻略」掀起法律自保熱潮

▲彰化縣婦女會領導幹部工作研習會逾300名幹部參加。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣婦女會領導幹部工作研習會，26日下午在鹿港鎮公所四樓盛大舉行，特別邀請素有「女性權益推手」之稱的楊玉珍律師，以「從婚姻到財產 女性法律全攻略」為題進行專題演講。現場吸引近300名幹部踴躍參與，會場座無虛席，顯示社會對女性法律議題及性別平權推動的高度關注。

本次活動嘉賓雲集，包括彰化縣長王惠美、中華民國婦女會總會理事長徐劉淑媓、縣議員凃淑媚，及前彰化縣副縣長洪榮章、柯呈坊等貴賓皆親臨參與，展現對婦女會推動婦女權益及法治教育之重視與支持。

此次活動由彰化縣婦女會理事長陳穎青率領籌辦。陳理事長表示，婦女會長期致力於推動性別平等、婦女權益保障與法治教育，期望透過專家講授與政策倡議，提高婦女在婚姻、家庭、財產與社會參與等面向的自我保護能力與法治能力，讓更多女性在面對人生課題時能夠具備法律意識及行動能力。

楊玉珍律師首先援引統計數據，指出台灣離婚率長期名列亞洲前段，其中婚姻破裂原因包括價值觀差異、財務管理、子女教養及家庭角色分工等議題。她以深入淺出的方式，從「婚前法律規劃」、「婚姻中權益保障」、「家庭暴力防治」到「離婚與繼承法律重點」進行解析，協助民眾掌握不同生命階段應具備的法律武裝。

在婚前規劃方面，楊律師建議透過婚前協議或選擇分別財產制，以維護個人財產自主。婚姻存續期間，她強調女性依法享有「人格自由權」，配偶不得限制其工作與社交權益。此外，「家務勞動等同經濟貢獻」的法理觀念也是重點之一，即便長期從事家務者仍得依法請求剩餘財產分配，打破傳統刻板印象。

楊律師亦詳細說明《家庭暴力防治法》之立法背景與保障範圍，無論是肢體、精神或經濟暴力均可依法申請保護令，為受害者提供制度防護。另就離婚程序、子女監護、撫養費與繼承制度等重點法律議題，也進行深入剖析。

楊玉珍律師長期投入婦女與弱勢族群之法治倡議，曾任檢察官、彰化縣副縣長，現為立群聯合律師事務所主持律師，執業逾39年，參與《家庭暴力防治法》、《性侵害犯罪防治法》、《性別平等工作法》等多項重大法制制定與修法工作，為台灣性別平權與司法保護奠定關鍵基礎。

與會幹部表示，此次講座內容充實實用，對婚姻與財產法律議題有更清楚認識，受益良多。活動圓滿落幕，不僅提升婦女法律知能，也再次展現彰化縣婦女會在推動婦女權益、性別平權與法治教育方面的持續努力與重要貢獻。