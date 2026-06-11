婦女耳朵出現分泌物又聽力下降 慢性中耳炎惹禍

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（中央社記者張榮祥台南11日電）65歲張姓婦女自幼耳膜破裂且未癒合，多年來耳朵反覆出現分泌物和異味，單側聽力逐漸下降，就醫確診是慢性中耳炎，接受耳內視鏡手術後才改善。

衛生福利部台南醫院耳鼻喉科醫師黃奕婷今天指出，張婦罹患慢性中耳炎，已對日常生活造成困擾，經過耳內視鏡鼓室成型手術，術後恢復良好，不再發炎流膿，聽力也維持穩定。

黃奕婷表示，慢性中耳炎是指中耳腔持續發炎超過3個月，常伴隨耳膜穿孔，耳朵流膿及聽力逐漸下降是常見症狀。化膿性中耳炎患者在感冒、免疫力下降或耳朵進水時，容易誘發急性發炎及流膿，長期發炎可能導致聽小骨受損或沾黏，影響聲音傳導；嚴重者可能波及內耳，造成慢性眩暈及感音神經性聽力損失。

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黃奕婷指出，另一類慢性中耳炎是膽脂瘤（俗稱珍珠瘤），多和耳咽管功能不良有關，導致耳膜塌陷，並使上皮組織堆積形成病灶。膽脂瘤會逐漸侵蝕聽小骨及周圍顳骨結構，造成聽力喪失，嚴重時可能引發顏面神經麻痺、眩暈及顱內感染等併發症。

黃奕婷表示，化膿性中耳炎初期可採保守治療，如使用抗生素耳滴劑及局部治療控制感染；若藥物控制效果不佳或合併膽脂瘤，則建議手術治療清除病灶、重建聽小骨及修補耳膜，避免聽力持續惡化及併發症發生。

黃奕婷指出，傳統手術多由耳後切口進行，需要剃髮，傷口長度5公分以上，術後需頭部包紮，住院和恢復時間較長。近年來耳內視鏡手術逐漸普及，具有傷口小、手術時間短及恢復快速等優點，但這項手術仍有限制，不適用於病灶延伸至乳突的膽脂瘤，或耳道過度狹窄的患者。（編輯：張雅淨）1150611