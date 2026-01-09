婦女肌瘤從芒果變小番茄 微創治療改善經痛、頻尿 維護健康與生活日常

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】52歲的徐女士，長年飽受經痛、頻尿及下腹悶脹等症狀困擾。於113年9月20日至林新醫院健檢中心接受檢查時，經婦產科超音波檢查發現，其子宮前壁長有一顆約 7.3×6.5×6.2 公分、體積達 294 立方公分 的子宮肌瘤，大小約等同一顆中型芒果，且已壓迫膀胱，導致其日常需頻繁如廁、夜間多次起床影響睡眠，外出時亦須時時留意洗手間位置，生活品質明顯受到影響。

林新醫院婦產科胡洺褘醫師表示，子宮肌瘤是育齡及更年期女性常見的良性腫瘤，當肌瘤體積過大或壓迫周邊器官時，常會引發經痛、經血量過多、頻尿或下腹壓迫感等問題。治療方式需依病人年齡、症狀嚴重度及是否希望保留子宮做整體評估。

手術後：3.7×3.6×2.9公分。（圖/林新醫院提供）

徐女士因希望保留子宮，並考量恢復期短、疼痛感較低，在與醫師充分討論後，選擇接受「子宮肌瘤微波消融術」。該手術透過影像導引，將微波能量精準作用於肌瘤組織，使肌瘤壞死並逐漸被人體吸收，屬於微創治療方式。

徐女士於113年10月7日完成手術，術後恢復狀況良好，僅住院兩日即順利出院。一個月後回診追蹤，超音波顯示肌瘤已縮小至3.7×3.6×2.9公分，體積僅剩38立方公分，約縮小近九成，大小相當於一顆小番茄。原本困擾多年的經痛及因肌瘤壓迫造成的頻尿、悶脹感，也明顯獲得改善。

胡洺褘醫師指出，從本案例可見，子宮肌瘤微波消融術在縮小肌瘤體積及緩解相關症狀方面，具有相當顯著的效果。此項技術特別適合希望保留子宮、且不適合或不願接受傳統手術切除的女性，但仍須經專業醫師詳細評估後選擇最合適的治療方式。林新醫院婦產科提醒，女性若長期出現經痛加劇、經血量異常、頻尿或下腹不適等症狀，應及早就醫檢查，把握治療時機，以維護健康與生活品質。