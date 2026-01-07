婦女藥物濫用服務、不老長智村 新北榮獲兩項國家標章肯定
【記者葉柏成／新北報導】新北市政府衛生局深耕毒品防制，以首創的「婦女藥物濫用醫療支持服務」榮獲第 28 屆 SNQ 國家品質標章肯定。此外，由市府跨局處共同推動的「平溪不老長智村」，榮獲「第28屆國家生技醫療品質獎暨 SNQ 國家品質標章－公益服務類」認證。
陳潤秋指出，該局秉持「預防勝於治療」的理念，為藥癮女性及其家庭提供避孕諮詢、產檢、戒癮治療與親職教育在內的全方位整合資源。考量偏遠地區交通不便，衛生局連結大台北 39 家醫療機構，將服務由都會延伸至偏鄉，深化在地照應，大幅提升預防性醫療的可近性，確保個案在孕產過程能獲得專業的醫療支持，有效降低產期危機與新生兒戒斷風險。
她說，衛生局在實務輔導中，第一線人員常面臨個案擔憂遭受標籤化或歧視等情境而強烈抗拒。為建構穩固的專業助人關係，衛生局個案管理員結合社會局打造「愛兒包」，作為建立信任的起點，針對父母一方未滿 20 歲且新生兒設籍新北市的藥癮家庭，於首訪時提供奶粉、尿布與育兒資訊。
即便面對頻繁困境，仍藉由專業同理與資源轉介，協助藥癮婦女緩解經濟重擔、脫離毒品陰影並重獲新生，讓愛兒包轉化為穩定就醫的關鍵橋樑，透過持續的關懷，接住處於困境的家庭。
此外，「平溪不老長智村」位於高齡化程度居全國前段的平溪區，市府因應偏鄉醫療可近性不足及資源分散等挑戰，以社區為核心的失智友善示範模式，結合在地居民、商家、志工與專業服務體系，將照顧支持融入日常生活場域，協助失智者在熟悉的社區中持續生活，兼顧尊嚴、自主與安全，已成為全國具指標性的失智友善社區案例。
長照處長林惠強調，未來將持續深化醫療與長照服務布建，強化公共識能推廣與友善環境營造，推動更多具可複製性與可擴散性的社區照顧模式，讓失智者及其家庭能夠在地安老、安心生活，穩健邁向失智友善與世代共融的永續城市。
