婦女藥癮醫療支持獲SNQ肯定 新北毒防打造生命避風港

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府衛生局深耕毒品防制工作，首創「婦女藥物濫用醫療支持服務」，以跨域整合、全程陪伴的公衛模式，守護孕產婦與新生兒健康，成功降低毒品危害風險，榮獲第28屆 SNQ 國家品質標章肯定，成為全國毒防與婦幼照護的重要示範。

圖／新北市政府衛生局提供愛兒包的關懷服務。（模擬示意圖，新北市政府衛生局提供）

衛生局秉持「預防勝於治療」的理念，針對藥癮婦女及其家庭，提供避孕諮詢、產前檢查、戒癮治療、心理支持及親職教育等整合式服務，協助個案在孕產歷程中獲得穩定醫療照護；考量偏遠地區交通不便，串聯大台北地區39家醫療機構，將服務網絡由都會延伸至偏鄉，提升預防性醫療的可近性，降低孕期與新生兒戒斷症候群等高風險發生率。

新北市政府衛生局心理衛生科長杜仲傑指出，實務推動過程中，第一線人員常面臨個案因擔憂標籤化而抗拒就醫的挑戰；為建立信任關係，衛生局結合社會局推出「愛兒包」，針對父母一方未滿20歲、且新生兒設籍新北市的藥癮家庭，在首次訪視時提供奶粉、尿布及育兒資訊，作為建立連結的起點，讓照護更具溫度。

透過持續關懷、同理陪伴與資源轉介，協助藥癮婦女減輕經濟壓力、穩定就醫並逐步遠離毒品，計畫推動至今，已成功轉介181名個案、提供303人次醫療補助，並陪伴30名高風險孕產婦順利生產；衛生局局長陳潤秋表示，SNQ標章的肯定，是對第一線人員專業與韌性的高度肯定，未來將持續深化毒防與照護的工作，溫暖守護更多家庭。

若您或親友需要相關的協助，可撥打24小時免付費毒品危害防制中心專線0800-770-885（請請您，幫幫我），由專業人員提供即時的諮詢與陪伴。

