婦女重返職場免驚！勞動部加碼最高可領9萬元

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秋萍目前於大內區南寶鄉村高爾夫球場擔任餐廳外場服務員，負責環境整理及送餐服務。（雲嘉南分署提供／曹婷婷台南傳真）

秋萍（右）在永康就業中心就服員陳安琪（左）協助下成功就業。（雲嘉南分署提供／曹婷婷台南傳真）

秋萍僅國中學歷又少有正職工作經驗，求助無門下前往永康就業中心南化就服台求職，被成功推介至大內區南寶鄉村高爾夫球場擔任餐廳外場服務員，順利領得3萬元再就業獎勵金，迄已穩定就業半年。勞動部自115年4月7日放寬及加碼「婦女再就業計畫」，只要是離開勞動市場180日以上婦女，規畫訓練精進職能後，投入職場並穩定就業，獎勵加碼提升至9萬元。

台灣因勞動力結構高齡化，企業面臨人力短缺問題，其中離開職場的女性勞動力，是重要勞動力來源之一；依據主計總處報告顯示，台灣114年女性勞參率約為52.12％，不只低於南韓及日本，與英國、加拿大及新加坡差異更大。

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勞發署雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助二度就業婦女重返職場，勞動部放寬「婦女再就業計畫」的資格，只要離開職場180日以上的婦女皆符合，除保留鼓勵婦女精進職業技能的「自主訓練獎勵」最高3萬元，若婦女至公立就服機構辦理求職登記，經由推介或自行尋職後，重返職場並穩定於同一雇主每滿30日，全時工作每月發給1萬元、部分工作則是每月發給5000元「再就業獎勵」，最多發6個月，鼓勵欲重返職場的婦女勇敢邁出腳步、再造職涯第二春。

秋萍先前因懷孕遠嫁台南偏鄉，婚後才發現前夫有許多不良嗜好，夫家也有諸多財務問題，必須照顧年幼女兒、夫家臥床祖母的她，還得賺取收入負擔家中生計，平時僅能透過家庭代工、季節農務工及清潔臨工等補貼家計。離婚後，秋萍放不下夫家臥床祖母仍持續照顧其起居，直至去年才帶著女兒至外地重啟新頁。

秋萍開始求職後，因自己僅有國中學歷又少有正職工作經驗，想謀職卻求助無門，所幸在南化就服台就服員陳安琪協助下，進入大內區南寶鄉村高爾夫球場擔任餐廳外場服務員，迄已穩定就業半年，讓她非常感謝就服員一路上的協助，「幫助我的人生重見光明」。

南寶鄉村高爾夫球場人資陳小姐表示，公司因地處山區、較難吸引外地勞動力，聘用多名家住附近的二度就業婦女，雖然她們離開職場已一段時間，但工作穩定性及工作態度，都是不可多得的優質勞動力。

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