婦家中焚香30年 劣質香害一家三代鉛中毒
不少人虔誠焚香祈拜神明和祖先，但須留意劣質香品可能導致鉛中毒。台中一名婦人因嚴重貧血就醫，經血液抹片檢查發現紅血球布滿藍色斑點，血鉛濃度每分升達59微克，明顯超出標準值，同住家人隨後也進行抽血檢測，結果同樣超標，進一步追查發現，家中設有神壇，30多年來長期使用劣質香品，導致全家人出現鉛中毒情形。
婦嚴重貧血就醫 紅血球「全藍點」重金屬入侵
台中一名婦人因嚴重貧血、雙腳水腫就醫，抽血檢查發現血紅素僅有5.8g/dL(克/分升) ，遠低於正常標準值，進一步透過血液抹片檢查，發現紅血球布滿藍色斑點，顯示遭到重金屬鉛侵入。
婦嚴重貧血就醫，紅血球「全藍點」重金屬入侵。圖／台視新聞製圖
由於婦人並非在工廠等高風險環境工作，醫師進一步安排全家人接受抽血檢驗，結果發現連3歲的孫子血鉛濃度也明顯偏高，一家三代共六口人全數中標，呈現鉛中毒情形，經查後發現是該名婦人家設有神壇，30多年來焚燒到劣質香品釀禍。
亞大醫院腹膜透析室主任林軒任提醒，暴露在含鉛環境中，初期往往不會出現明顯症狀，必須等體內鉛含量逐漸累積到一定程度後，症狀才會顯現。
燒劣質香釀一家三代鉛中毒。圖／台視新聞製圖
劣質香刺鼻 香灰不燙手通常代表「品質好」
專家建議，除了透過氣味辨別香品品質外，若香灰不燙手，通常代表品質較佳。此外，應加強空氣對流、以濕擦方式清理環境，並選購合格香品，才能更安心地燒香祈福。
台中／林書弘 責任編輯／蔡尚晉
