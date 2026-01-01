婦帶孩子登門理論 山東女大生遭打傷 警1理由認定互毆

山東東營郭女士日前發文引起關注，她11歲的兒子與同學發生口角，同學的媽媽帶著孩子上門理論，當時只有18歲的女兒劉穎在家，劉穎不允許對方進門，竟被對方強行進屋毆打多處受傷、右耳失聰五個月；最終，該案件被定性為互毆，劉穎被罰款200元，對方被罰款400元。

封面新聞報導，辦案警方回應：雙方在開門溝通期間，涉事家長言語比較克制，劉穎有「讓她滾」等言語激化矛盾，衝突過程中有侮辱性言語；對方不構成非法入侵住宅，不構成尋釁滋事，雙方被拉開後，劉穎打了對方兩下，屬於毆打他人的違法行為。

但郭女士表示，「劉穎體重不到90斤，對方身材壯碩，我們認為對方是非法侵入住宅、尋釁滋事，劉穎是正當自衛。」郭女士前幾年離婚後獨自撫養著兩個孩子，女兒劉穎剛滿18歲，兒子小強則在上五年級。她長期在濟南工作，孩子在東營由老人照看。

郭女士說，當天她接到女兒電話，「說一夥人闖到家裡把她打了，是因為她弟弟跟同學打架的事，我讓她趕快報警，當即開車從濟南往回趕」。郭女士了解情況後得知，兒子小強在小區有兩個玩伴，他們在小區外邊玩的時候，小強被其中一人推到水裡，他們打了一架，另外兩個孩子就發動同學孤立他。某天放學路上，小強剛好聽到那兩名玩伴在說他壞話，就上前揪住一人的衣領推搡了幾下。

沒想到事後兩個家長帶著三個孩子上門理論，當時老人帶著小強去培訓班，劉穎獨自在家，家長張某某與劉穎發生口角後，在屋裡發生肢體衝突。「劉穎臉上、身上有不少傷，說右邊耳朵聽不見。劉穎不認識對方，一個人在家就只開了門縫不允許對方進入，希望對方找老師或者找我解決。」

郭女士說，劉穎住院治療12天，情緒一直低落，需要服用抗抑鬱藥物才能入睡。醫院診斷報告顯示，劉穎有腦外傷神經症性反應、多處皮膚淺表挫傷和右耳耳鳴並聽力下降。

據報導，東營市公安局新區派出所對雙方分別作出行政處罰，劉穎被罰款200元，張某某被罰款400元。郭女士認為，劉穎當時獨自在家，面臨陌生人試圖強行進門，後在屋內被打，應該是正當防衛，對方則是非法侵入住宅以及尋釁滋事。她由此申請行政覆議。

覆議機關審理查明，當時另一位家長帶著三個孩子在一樓樓道等待，只有張某某去劉穎門口。張某某稱發生口角後，劉穎拽住張某某左側頭髮，將其拽進屋，並拳打其背部。劉穎摔倒，將張某某也拽倒，張某某用手護住自己的頭髮。劉穎不斷罵張某某，並用膝蓋頂擊張某某腹部，用腳蹬張某某小腿。經鄰居勸架，劉穎堅持不鬆手，繼續打張某某。張某某不確定是否拽到劉穎頭髮，不知道劉穎是如何倒地的。

行政覆議單位認為，沒有證據證明是張某某先動手打人，也無證據證明張某某存在非法入侵住宅行為，但勸架鄰居證明張某某停手後，劉穎又打了張某某；沒有證據證明劉穎構成正當防衛，派出所給予的行政處罰並無不當。

