婦幼停車證「少做1事」開罰1200元沒了！一堆人遭檢舉 網驚：現在才知

生活中心／施郁韻報導

若違規占用婦幼車位，處1200元新台幣罰鍰。（圖／資料照）

停車場都能見到設有身障、婦幼專用車位，民眾若要使用婦幼專用停車位，需將孕婦健康手冊、兒童健康手冊或停車位識別證擇一放置於車輛擋風玻璃。不過婦幼停車證若沒有蓋章，可能會被開罰1200元。

「小施汽車商行-小施」臉書粉專日前發文提醒，最近這張停車證很熱門，許多爸媽停在婦幼車格，擋風玻璃放著停車證，結果仍被檢舉「收到罰單」，原因是因為沒有蓋有效期限章。

小施表示，家長記得攜帶媽媽手冊或寶寶手冊及停車證，蓋有效期限章才會生效，「每個縣市政府負責停車證的單位不同，還是建議各位爸爸媽媽去蓋章前打電話詢問一下

以免白跑一趟！」

事實上，婦幼車證是隨手冊提供，仍需要將婦幼車證帶到「停管處」、「區公所」或「公有停車場」蓋章填日期，若沒有經此一手續，仍不符合規定，可能被以違反《停車場法》規定開罰。根據交通部規定，若違規占用婦幼車位，處1200元新台幣罰鍰。

不少家長紛紛留言表示：「我也現在才知道.. 我還以為要自己手寫」、「每個縣市規定都不一樣」、「新竹市要去交通處，前兩天才蓋」、「現在婦幼證又改版了」、「可是日期太陽曬久了會消失」。

