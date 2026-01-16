婦幼同心會X福華名品「舊愛新歡 ”珍”愛地球二手衣義賣活動

【記者 王雯玲／高雄 報導】高雄婦幼同心會今(16)日至20日於高雄福華大飯店2F名品商店街舉辦「舊愛新歡 ”珍”愛地球二手衣義賣」活動。本次活動由前高雄市議員童燕珍發起，童燕珍創立婦幼同心會開始已持續舉辦十多年的義賣活動，每次都造成秒殺，因為「老顧客」都知道真的是「物超所值」的愛心義賣活動，童燕珍表示:同心會的成員以教育界、幼兒園及企業界的婦女為主，所關心的是婦女與幼兒的議題，而每年所舉辦的慈善愛心義賣所得，都捐助給偏鄉、原民的弱勢兒童，還有家訪被家暴婦女..等，本次二手衣義賣活動除了她個人捐出200多件珍藏的二手衣、名牌包、手錶、配件及知名品牌服飾..外，社團法人高雄市觀護協會理事長郭家妃也鼎力相挺，捐出個人收藏的名牌包、服飾及配件，以義賣的形式，達到慈善捐款的目的

廣告 廣告

高雄福華名品公關室主任柯夙娟表示:前高雄市議員童燕珍出身教育界，為高雄教育、文化推動全力奉獻不遺餘力。多年來致力於公益，在擔任議員20年期間，致力推廣親子共讀、養成兒童閱讀習慣，堅持每週六在圖書館說故事，她善用幼教專業，親自挑書、親自擔任故事媽媽，圖書館說故事加上社區說故事場次已突破千場。【每周六，圖書館，說故事】是童燕珍最大的堅持，本次二手衣義賣所得部份將採購兒童書籍捐贈予小朋友，鼓勵小朋友養成閱讀的好習慣，延續偏鄉教育照顧更多的偏鄉弱勢兒童。

童燕珍表示:本次現場的二手商品一折起開賣，義賣商品包括各種樣式的服裝、女鞋、配件、手錶、包包..等募集的商品都很新，件件物超所值，不僅讓二手衣物可以重複使用，民眾也可以撿便宜做愛心，活動當天前立法委員吳怡玎、南海書畫協會理事長柴美娟、中國文化大學高雄校友會張淑德畫家、優群文教機構董事長羅敬業..等嘉賓也蒞臨現場一起響應這場有義意的公益活動，希望藉由慈善活動讓社會大眾愛心不間斷，提升台灣更多的正能量。讓閱讀的種子在兒童心中萌芽，以閱讀教育紮根校園，邀請民眾一起支持響應二手衣義賣活動，幫助弱勢家庭的小朋友藉由閱讀翻轉人生，重建自信的力量。（圖／記者王雯玲翻攝）