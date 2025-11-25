婦幼安全從小扎根 基警前進長樂國小宣導人身安全

MEITU 20251125 165040592

【民眾網編輯方笙楠基隆報導】為強化學生對性騷擾、性侵害及性剝削的認識，提升自我保護意識，基隆市警察局婦幼警察隊於114年11月25日前往長樂國小，辦理「婦幼人身安全與反詐宣導」活動，透過講解與互動方式，讓學童在輕鬆的氛圍中學習自我保護的重要觀念。

宣講中，警方以實例解說性騷擾的定義，指出性騷擾不限於肢體接觸，凡涉及性或性別、令人感到不舒服的言語、圖片等行為，皆屬言語騷擾，同時也向學生說明「性自主權」與「身體自主權」的重要，提醒應提高警覺，防範兒少性剝削，並提供以下小撇步：

1、防範私密影像外流：不拍攝、不傳送、不持有、不買賣。

2、小心交友陷阱或對價誘惑：拒絕任何性交或猥褻行為、拒絕坐檯陪酒或色情伴遊、伴唱、伴舞。

3、遇危機時刻保持冷靜，立即行動：可向師長求助、撥打113專線或110報警，並妥善保留證據。

現場透過有獎徵答與情境互動，讓孩子們學習如何在校園與生活中保護自己，也鼓勵將正確的安全觀念帶回家中，與家人一同建立防詐與防害意識。警方期盼透過教育向下扎根，讓「尊重身體自主、守護婦幼安全」的理念深植校園與社區，共同營造安全友善的生活環境。