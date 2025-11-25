婦幼局攜手婦女團體強化合作網絡 114年婦女中心成果展暨婦團聯繫會議

婦幼局攜手婦女團體強化合作網絡，一一四年度婦女中心成果展暨婦團聯繫會議。（婦幼局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市政府二十五日於平鎮區南區婦女中心辦理南區及北區婦女中心年度聯合成果展暨第四次婦團聯繫會議，由婦幼發展局杜慈容局長親自出席，現場近百位婦女/性別團體夥伴齊聚交流，共同展現一年來推動婦女服務的成果。

杜慈容局長表示，桃園市女性人口逾一一七萬人，婦女中心以就近、友善的理念深耕南、北兩區，一一四年透過婦女服務方案、婦女學苑、女路方案及各式展覽活動，回應女性在不同生命歷程的需求。

杜慈容強調，婦幼發展局相當重視與民間婦團的合作關係，婦團是政策推動的最佳夥伴，未來將持續透過聯繫會議、培力課程與政策補助，共同提升桃園市婦女福利發展量能，明（一一五）年婦女節將以「婦女健康」為年度核心主軸，邀請婦團共同打造更完整的健康支持網絡。

上午成果展由復旦里樂活有氧班帶動暖身，揭開序幕，並由南區及北區婦女中心督導分享這一年來的多元服務方案及性別議題展成果。下午婦團聯繫會議，先由婦幼局分享今年婦女重點工作成果及未來方向，續由三個婦團分享以婦女健康為主軸之活動成果，包括健康促進、心理支持、自我照顧教育等方案，呈現婦團對社區的影響力。

婦幼局鼓勵更多婦團於一一五年度踴躍申辦以婦女健康為主軸之相關活動及服務方案，積極串聯南、北區婦女中心、區域醫療院所、各區國民運動中心、里辦公處、社區組織及婦女團體等相關單位串聯在一起，建構多層次、可近性高的婦女健康支持網絡。透過跨域合作，不僅強化婦女在日常生活中的健康促進與自我照顧能力，也深化婦女權益及性別平等的公共倡議，公私部門同心協力讓婦幼幸福的種子在本市每一個角落發芽茁壯。