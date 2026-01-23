婦心臟衰竭 醫1手術一週就出院

▲有婦人罹患重度二尖瓣閉鎖不全，出現爬樓梯困難，經過微創手術，約一週出院。（示意圖／取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 一名68歲婦人多年來常感到心臟不舒服，曾到多家醫院就醫，都建議她接受開心手術，但個案只要想到胸前長長的傷口，還要把胸骨鋸開，就恐懼萬分，僅想服藥控制，直到出現爬樓梯困難的情況，才到醫院求助，經過微創手術治療，約一週的時間就順利出院。

個案本身長期從事園藝造型工作，過去能輕鬆搬運沉重植栽，但約半年前，只要稍微出力便出現嚴重呼吸急促、無法爬上樓梯等症狀。曾在多家醫院求診，症狀均未明顯改善。

員榮醫院心臟內科醫師張木信說，以心臟超音波檢查，確認病患罹患重度二尖瓣閉鎖不全，陣發性心房顫動與心臟衰竭現象，這類病症若無及時處理，將嚴重影響生活品質，甚至危及生命。

台中童綜合醫院副院長鄭伯智說，病人接受達文西微創二尖瓣膜更換及預防中風的左心耳結紮手術，以降低血栓與中風風險。

由於達文西手術不需要鋸開胸骨，傷口只是左胸五個機械手臂進入的傷口，術後恢復快，約第8天即順利出院。返家後，鄭伯智透過遠端心電圖、血壓及血氧監測設備持續追蹤潘女士的循環生理，並搭配短期抗心律不整藥物治療。約1個半月後，心臟節律就恢復正常，不用繼續服藥。

▲心臟外科醫師鄭伯智說明，患者接受手術後，要嚴密的心律監控。（圖／員榮醫院提供）

鄭伯智指出，心臟手術是否成功並不只在手術當下，而是在術後的「黃金3個月」。但這段期間若沒有嚴密的心律監控，任何的過度勞累或劇烈咳嗽、肺水腫，都可能造成心房顫動反覆發作，誘發中風。

只要在這段關鍵時期將病情穩定控制，患者的心臟功能與生活品質都能大幅改善。

術後半年心臟功能恢復穩定 醫：還有患者爬到聖母峰前進基地

鄭伯智說，個案術後已超過半年，心臟節律與心臟功能皆恢復穩定，已能重新從事園藝植栽工作，生活品質與體力幾乎與年輕未生病前的狀態一樣。

個案也分享，自己出院後曾推薦一名有同樣情況的友人就醫，甚至還幫對方掛號，但對方因害怕手術而沒有前去就醫，不料不到一週就過世。

鄭伯智提到，達文西微創手術近5年來，患者人數超過150例，去年11月中旬，還有1名2年前接受達文西心臟瓣膜手術的病人，抵達5364公尺高的聖母峰前進基地。

