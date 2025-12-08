婦忘記藥名「紙上畫火柴人」 藥局老闆秒猜中 6.4萬人佩服

一名藥局老闆兼藥師表示，店裡日前來了一名疑似有聽語障礙的婦人因無法以言語表達需求，只能不停以手勢比畫，但仍讓他摸不著頭緒，於是他遞上紙筆請對方寫或畫出想買的商品，沒想到婦人畫出的「火柴人」一擺姿勢，他立刻秒懂，成功拿出她想買的「抗痛寧」，事後他將火柴人圖PO上網，瞬間引發6.4萬名網友大笑，直呼「根本一模一樣！」

該名藥師昨（7）日於Threads發文，指日前店裡來了一位中年婦人，似乎有聽語障礙，因此無法以言語表達需求，只能靠手勢比畫，但連續示意多次後，他仍難以理解對方想買的商品。

藥師表示，他請婦人用寫或畫圖來表達需求，對方顯得有些難為情，但最後還是拿起筆，在紙上畫出一個火柴人，擺出類似弓箭步的姿勢，其中一隻手還高舉起來，他看完突靈光一閃「好像知道她需要什麼」，立刻從貨架上拿出一瓶「抗痛寧」，果真是婦人想買的成藥，讓他直呼「居然被我猜中，這年頭經營藥局不容易啊！」

貼文曝光後，6.4萬名網友紛紛留言大讚，「她畫得太傳神了！一看就是重點」、「藥師太強，可以靠火柴人解碼」、「這根本以圖搜圖真人版」、「連包裝上的圖案都記得，專業度滿分」、「阿姨忘記名字還能想到畫圖，真的很聰明」、「通靈王是你？」、「畫得跟包裝一模一樣啊」。

