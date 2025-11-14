婦悶死重殘兒法官建請特赦 總統府：定讞再為後續
台北市 / 綜合報導
台北市一名劉姓老婦，因照顧重殘兒長達50年，身心俱疲，因此將兒子悶死。婦人依殺人罪被起訴，一審判2年6月，法官並建請總統特赦，引發各界關注。日前衛福部長石崇良接受質詢，表態支持總統特赦，今(14)日出席活動則感性表示，個人情感上覺得不捨。委任律師表示，老婦態度消極，認為自己做錯了，判死刑也可以！
親手結束了兒子的生命，劉姓婦人腳步好沉重，照顧重度身障的兒子五十多年，早讓她身心俱疲，員警獲報到場婦人哪都沒去，只是把自己鎖在房內泣不成聲。
婦人被依殺人罪起訴，理應判重刑，但法官考量她符合自首條件，情堪憫恕，兩度減刑最後一審判2年6個月，並建請總統特赦各界也紛紛力挺。立委林月琴VS.衛福部長石崇良說：「長照是您的責任，請問部長您怎麼看這個案子，你支不支持總統特赦，我支持總統特赦。」
總統府表示不介入個案，待案件定讞後再為後續，而衛福部長石崇良繼公開表態後，再被問到同樣的問題，話語中充滿為人父母的感慨。
衛福部長石崇良說：「高齡的母親當然這樣的行為不可取，也不應該成為理由免除司法，但是我個人的情感上，還是會覺得不捨啦。」
據了解婦人身體狀況欠佳，這段日子內心煎熬無比自責，也不想多作辯解，甚至對外界相挺聲浪也自認不配，讓律師聽了好鼻酸。
律師杜俊謙說：「家人轉述媽媽就覺得不用了啦，不用去聲請啦，不可能啦不會過啦，類似放棄治療這樣，我就做錯了啊就給他判啊，判死刑也可以啦。」對一個母親來說，在下手的那一剎那，良心的譴責，已經是一輩子的監牢。
更多華視新聞報導
8旬老婦悶殺癱瘓兒 法官建請特赦！總統府：司法程序完成後再為後續
阿扁獲特赦無望！ 陳致中：「海外資產絕非不法所得」願全數作公益使用
拜登卸任前突頒特赦令 免除兒子杭特罪名惹議
其他人也在看
王義川1句話打臉自己人！他直呼：刀刀見骨
[NOWnews今日新聞]輝達落腳T17、T18，新壽解約案昨（12）日送議會備查，藍綠白議員一致支持。然而民進黨立委王義川在12社群質疑，「沒有圖利或違反相關法令問題？」；對此，粉專政客爽今（13）...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 1 天前
王義川質疑與新壽解約涉圖利 她這句話反嗆
[NOWnews今日新聞]輝達（NVIDIA）亞洲總部將進駐北士科T17、T18，台北市議會昨日審議新光人壽願意解除北士科T17、T18地上權的解約金內容，朝野黨團一致通過。不過，民進黨立委王義川今（...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
沈伯洋德國國會發言曝！一口流利英文被讚翻
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋日前遭中國當局揚言全球抓捕，他發文怒嗆nobodycares，他昨（12）日更抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，喊話作為勇敢的台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
要高市早苗把話「吞回去」！中國外交部嗆：日本若敢動用武力介入台海、解放軍必將迎頭痛擊！
日本首相高市早苗回應國會有關「台灣有事」（台海發生戰爭），以及北京動用武力入侵的情況，她提到此情形、有可能構成日本安全保障法制當中，讓東京能夠動用集體自衛權的「存亡危機事態」，允許自衛隊介入緊張台海局勢。此話一出，立即讓中國官方跳腳和震怒，外交部甚至要求高市收回發言，並強調如不收回、後續一切代價將由日方自行承擔。引述陸媒報導，中國外交部發言人林劍13日在例行......風傳媒 ・ 21 小時前
如果韓國瑜選總統
國民黨主席鄭麗文上任還不過10餘日，國民黨內的情勢已經出現翻天覆地的變化，受到非洲豬瘟影響的台中市長盧秀燕似乎已經不是未來的共主，鄭麗文也曾點到韓國瑜可能參選2028。韓國瑜究竟是真的可能參選，抑或只是鄭麗文用來平衡盧秀燕影響，攪渾局勢的一張牌？美麗島電子報 ・ 1 天前
史上最長！美政府關門43天終落幕 川普已簽署復工、完全恢復恐仍需數週
美國史上最長的政府關門終於畫下句點！歷時長達43天的停擺在國會兩院相繼通過支出法案後結束。由共和黨主導的眾議院於當地時間12日，以222票對209票通過該方案，幾乎所有共和黨人與少數民主黨人投下贊成票。法案隨後送交白宮，總統川普也已正式簽署，聯邦政府終於可以迎來重新開門。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
重砲回擊賴總統 韓國瑜：自己生病 讓別人吃藥
民進黨立委沈伯洋遭中共立案偵查，賴清德總統前天喊話立法院長韓國瑜應聲援。韓國瑜昨重砲回應，賴總統這是「自己生病 讓別人吃藥」，並以「桌子有四隻腳」比喻，維護台灣安全有保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸關係四隻腳，賴清德除了美台關係外，其他三隻腳都打斷了，若要幫沈伯洋必須維護好四隻腳，這才是上游源頭的問題。聯合新聞網 ・ 1 天前
輝達案涉圖利？王義川改口：蔣萬安是對的
針對輝達進駐北士科一案，台北市議會12日通過與新光人壽的合意解約，然而民進黨立委王義川卻質疑市府是否涉及圖利，對此王義川今（14日）受訪時大改口，表示自己只是針對制度提出提醒，並指台北市政府近幾個月修改了內部相關規定，這個方向都是對的。中天新聞網 ・ 8 小時前
網路號召台中集結組斬殺陳柏源行動處 盧秀燕：暴力絕不寬貸
網路社群「斬殺行動處」日前號召在台中市祥和街集結，組織「斬殺陳柏源行動處」。台中市長盧秀燕今天（14日）表示，在台中鬧事、暴力行為，絕不寬貸；昨天警方已經到天祥街等處會勘，也報請台中地檢署偵辦，相關情形檢警都有掌握。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
美股早盤記憶體熄火！通膨與就業數據空白
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周四（13日）早盤下跌，記憶體類股強勁漲勢稍稍熄火，美國政府歷經長達43天停擺後重新開門，但10月份的就業以及通膨報告可能就此空白。美股四大指數13日早盤，截止至...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
前環保署長林俊義辭世 享壽87歲
作為政黨輪替後首位民進黨籍環保署長，林俊義的從政足跡始於1989年，代表民主進步黨參選立法委員，後於1991年當選國民大會代表。曾參與台中市長選舉兩度，最終未能當選。1993年與林柏榕的市長之戰，也成為他參選公職的最後一役。進入2000年代，林俊義在時任總統陳水扁主政期...CTWANT ・ 12 小時前
不滿高市早苗保台 中國搬出14億人嚴正交涉
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗，近日發表「台灣有事」相關言論，引起中國不滿，不只中國駐大阪總領事薛劍公開在社群平台上揚言「斬首」，中國官媒甚至直指高市早苗「搞事」、「腦袋被驢踢了」，中國外...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
川普簽署妥協撥款法案 終結美國史上最長政府停擺
美國聯邦參議院近日打破僵局，通過妥協撥款法案，為史上最長的政府關門危機帶來曙光。這項法案12日晚間，也在眾議院以222票對209票，獲得通過。總統川普（Donald Trump）隨後在白宮簽署成法，正式結束美國史上最長的政府停擺，政府預計將在數日內重啟運作。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
沈伯洋事件 綠委指韓國瑜「這舉動」LOW了
【論壇中心／綜合報導】中國揚言全球緝捕民進黨立法璀原沈伯洋，總統賴清德表示，「中國對台灣並沒有管轄權」，他也非常期待立法院長韓國瑜能夠站出來維護國會的尊嚴，守護台灣人民言論自由，對於賴清德總統的喊話，立法院長韓國瑜表示，賴總統要他聲援沈伯洋議題，這是「自己生病了，卻要讓別人吃藥」，他呼籲解鈴還須繫鈴人，賴總統應立刻廢除台獨黨綱，保護好中華民國。民視 ・ 1 天前
美要台至少投資3500億美元？施俊吉：美未承諾協防 政府應拒美需索
台美關稅談判尚未結束，傳出美方要求投資「介於南韓3500億美元與日本5500億美元間」。行政院前副院長施俊吉昨表示，美未承諾出兵協防，政府應拒絕美國的需索；藍白立委憂心，此舉將提高高科技「產業空洞化」可能性，我國護國神山恐成「半屏山」。聯合新聞網 ・ 12 小時前
從沈伯洋到八炯、閩南狼：北京為何對這些台灣人發出「紅色通緝令」？
中國官方近日先後對台灣民進黨籍立委沈伯洋，以及網紅「八炯」與「閩南狼」發布通緝令並懸賞追捕，指他們涉「從事分裂國家活動」。學者分析，北京對台政治人物的制裁行動正逐步升級。BBC NEWS 中文 ・ 2 小時前
《國際政治》政府要開門了！眾院通過預算案 川普稍後簽署
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國眾議院於美東時間周三晚間表決通過參議院送交的臨時撥款法案，並將呈交給美國總統川普簽署，以完成立法。這表示，自10月1日起拖了40多天、創下最長記錄的政府停擺僵局終於就要落幕。 據媒體報導，白宮已經安排在美東時間9點45分（台灣時間10點45分）舉行總統簽署儀式。 眾議院議長、路易斯安那州共和黨人強生在表決要開始前表示：「我的朋友們，讓我們完成這件事吧！」 最終眾議院以222票贊成對209票反對通過該臨時預算案。 兩名共和黨人投下反對票，分別是肯塔基州眾議員Thomas Massie和佛羅里達州眾議員的Greg Steube。六名民主黨人跑票，其餘所有民主黨人都下反對票。 在8名民主黨倒戈支持下，周一（11月10日）參議院以60票對40票表決通過這項支應聯邦政府資金到明年1月底的臨時撥款法案。作為交換條件，共和黨同意最晚在12月第二周就延長《平價醫療法案》（ACA）補貼單獨進行表決。在此之前，參議院曾14次就眾院送交的臨時預算案表決失敗。時報資訊 ・ 1 天前
「鳳凰」首位罹難者 墾丁「海鹿仔」救援後不治
鳳凰颱風昨天（12日）自屏東登陸，逼近墾丁南灣沙灘之際巨浪狂捲，竟釀悲劇，一隻成年梅花鹿下午疑遭流浪犬追咬，腿部撕裂負傷，驚慌狂奔衝入海浪，掙扎游回岸後數度想站卻腳軟倒地，與救援人員隔空對峙，最後墾丁國家公園管理處社頂復育區人員接手，晚間帶回後仍不治。自由時報 ・ 1 天前
宜蘭渡假行館未淹水引關注 建築多項違規縣府已列管排拆
宜蘭冬山鄉一間渡假行館在淹水期間因有圍牆、擋水板沒有淹水，並在網路宣傳，引發外界熱議，但其實這家行館涉及多項違規，建築部分是違章，縣政府已列管排拆。另外這次淹水最慘重的蘇澳鎮，居民目前持續整理家園，鎮公所預計今入夜前能完成所有清運。公視新聞網 ・ 4 小時前