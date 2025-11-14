婦悶死重殘兒法官建請特赦 總統府：定讞再為後續

台北市 / 綜合報導

台北市一名劉姓老婦，因照顧重殘兒長達50年，身心俱疲，因此將兒子悶死。婦人依殺人罪被起訴，一審判2年6月，法官並建請總統特赦，引發各界關注。日前衛福部長石崇良接受質詢，表態支持總統特赦，今(14)日出席活動則感性表示，個人情感上覺得不捨。委任律師表示，老婦態度消極，認為自己做錯了，判死刑也可以！

親手結束了兒子的生命，劉姓婦人腳步好沉重，照顧重度身障的兒子五十多年，早讓她身心俱疲，員警獲報到場婦人哪都沒去，只是把自己鎖在房內泣不成聲。

廣告 廣告

婦人被依殺人罪起訴，理應判重刑，但法官考量她符合自首條件，情堪憫恕，兩度減刑最後一審判2年6個月，並建請總統特赦各界也紛紛力挺。立委林月琴VS.衛福部長石崇良說：「長照是您的責任，請問部長您怎麼看這個案子，你支不支持總統特赦，我支持總統特赦。」

總統府表示不介入個案，待案件定讞後再為後續，而衛福部長石崇良繼公開表態後，再被問到同樣的問題，話語中充滿為人父母的感慨。

衛福部長石崇良說：「高齡的母親當然這樣的行為不可取，也不應該成為理由免除司法，但是我個人的情感上，還是會覺得不捨啦。」

據了解婦人身體狀況欠佳，這段日子內心煎熬無比自責，也不想多作辯解，甚至對外界相挺聲浪也自認不配，讓律師聽了好鼻酸。

律師杜俊謙說：「家人轉述媽媽就覺得不用了啦，不用去聲請啦，不可能啦不會過啦，類似放棄治療這樣，我就做錯了啊就給他判啊，判死刑也可以啦。」對一個母親來說，在下手的那一剎那，良心的譴責，已經是一輩子的監牢。

原始連結







更多華視新聞報導

8旬老婦悶殺癱瘓兒 法官建請特赦！總統府：司法程序完成後再為後續

阿扁獲特赦無望！ 陳致中：「海外資產絕非不法所得」願全數作公益使用

拜登卸任前突頒特赦令 免除兒子杭特罪名惹議

