婦愛吃「芝麻醬拌麵」竟肝功能異常？醫揪「1元凶」與不當保存有關
芝麻醬是許多家庭常備的調味品，但這類製品其實容易受到黃麴毒素污染，根據國際食品安全研究顯示，芝麻及其製品因為富含油脂和蛋白質，為黃麴菌提供良好的生長環境。這種被世界衛生組織列為一級致癌物的黃麴毒素，主要在溫暖潮濕的環境中產生，正好符合台灣的氣候條件。《優活健康網》特摘此篇分享麻醬製品的健康風險。
麻醬製品暗藏健康風險
嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃科醫師李翔豐在門診中發現，一位家庭主婦長期有輕微的肝功能異常，但一直找不到明確原因。經過仔細問診後發現，這位患者喜歡用芝麻醬拌麵食用，使用的是從傳統市場購買的散裝芝麻醬，通常一買就是大份量，放在室溫下保存數個月。因此，李翔豐懷疑可能與長期接觸低劑量毒素有關，建議她改變食品保存習慣後，肝功能指數逐漸改善。
此案例突顯慢性低劑量毒素暴露的風險，李翔豐指出，黃麴毒素不需要大量攝入就可能對健康造成影響，長期累積在體內會對肝臟造成慢性損傷；即使是健康的人，如果經常食用保存不當的芝麻製品，也可能出現肝功能異常，若當毒素干擾肝臟的正常代謝功能，還會影響身體的解毒能力，長期下來可能增加各種肝臟疾病的風險。
使用保存都應注意
李翔豐提醒，黃麴毒素主要由黃麴菌產生，這種真菌廣泛存在於環境中，特別喜歡在溫度25～30度、濕度80%以上的條件下繁殖。台灣的氣候環境正好提供這樣的條件，因此民眾在保存芝麻製品時需要特別注意。
李翔豐建議，醬料類產品開封後應該儘快使用完畢，即使放在冰箱冷藏也不宜存放過久。如果發現產品有異味、變色或表面出現霉斑，應該立即丟棄，不要因為捨不得而繼續使用。對於家中有孩童、孕婦或慢性疾病患者的家庭，更應該謹慎選購和保存食品，並定期清理食品儲藏空間，檢查保存期限，是保障家人健康的最佳方式。
（本文獲NOW健康授權轉載，原文為：麻醬製品暗藏健康風險！錯誤保存恐生一級致癌物毒素）
