婦投資日本房產險被騙 警銀聯手攔阻220萬

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中壢一婦女險被騙日本投資獲高利。警方再三呼籲注意投資獲高利的消息。（照片中壢警局提供）

（另開新視窗）

記者丘安／中壢報導

桃園市中壢區一蕭姓女子誤信到日本不動產投資的廣告，九日下午準備匯款二百二十萬元給對方時。被機警銀行行員發現報警處理，在兩名員警說明後，蕭姓女子才未將鉅款匯出。警方則是呼籲注意投資。

中壢警分局中壢派出所十一日表示，九日下午一時，派出所員警接獲玉山銀行中原分行行員通報，指有民眾疑似遭遇詐騙，請警方派員前往協助了解。

警方表示，現年四十五歲的蕭姓女子日前在網路上看到一個標榜「日本不動產投資」的廣告，宣稱投資日本不動產可獲取高額報酬，詐騙集團份子先要求加入LINE聯繫。隨後為取信蕭女還開過線上視訊會議，讓蕭女誤信對方說詞。

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蕭姓女子九日下午一時準備匯款時，被銀行行員察覺異狀，主動通報警方到場協助。經警方耐心勸說後，蕭女才驚覺險些受騙，當場打消匯款念頭，成功攔阻日幣一千零六十五萬，約為新臺幣二百二十萬元。

警方表示，此類假投資詐騙手法，詐騙集團常以「海外投資」、「高獲利」、「穩賺不賠」等話術吸引被害人投入資金，再要求匯款至境外帳戶，藉此規避追查。並呼籲市民注意，網路投資廣告，對於標榜「高獲利、低風險」之海外投資應提高警覺，切勿輕信來路不明之投資資訊或網友推薦。