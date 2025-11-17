婦推嬰兒車過馬路遭撞！ 直行車未禮讓還肇逃

新北市 / 綜合報導

新北市新店區一名婦人，日前推著嬰兒車過馬路，因為路口分別是閃光黃燈及紅燈，她因此快步穿越，沒想到一輛直行轎車沒有禮讓，直接開過去還擦撞到嬰兒車，讓婦人嚇了一大跳。有網友在底下留言，這輛車疑似之前也有違規紀錄，多次被檢舉。民眾提供影片，這輛車曾經逆向闖入車道，害得他差點摔車，如今在新烏路上又違規，所幸嬰兒沒事，但婦人肩膀不舒服，目前已經驗傷並完成報案，警方也將通知肇事車主到案說明。

婦人推嬰兒車快步穿越馬路，下一秒一輛直行車開過，撞到嬰兒車，婦人被嚇得原地愣住，肇事車竟然沒停下好傻眼，換個角度看，轎車呼嘯而過，嬰兒車被撞開還好沒有倒，婦人趕緊走到路邊，查看嬰兒是否受到驚嚇或受傷。附近居民說：「天天都在過(馬路)，那個也不行，我們要過去的時候，它(車輛)一直過去過去，我手就把它擋了，我說我要過。」

驚悚瞬間就發生在新北市新店區，新烏路一段路口，昨（16）日下午，62歲林姓婦人推嬰兒車走斑馬線，轎車不禮讓撞上還肇逃，民眾目擊幫忙以車追人想攔阻，無奈沒追上，記者羅立安說：「記者實際回到現場，發現這個路口都是閃紅燈的狀態，如果民眾想要安心一點過馬路，可以選擇先按下這個按鈕，之後等待號誌變成綠燈再做通行。」

影片在網路發酵，眼尖網友比對車牌，發現這台車疑似多次違規，事發在8月底一樣在新烏路一段。機車一過彎緊急剎車，因為眼前這車囂張逆向闖入車道，騎士差點摔車，但駕駛不停不理還落跑，今年9月10月，同一台車也接連被舉發，網友說把烏來山路當廚房在開，這次擦撞嬰兒車，好險嬰兒沒大礙，但婦人因右肩不適，前往醫院驗傷並報案，警方也將通知車主到案說明。

