婦援會剝削與剝削傷痕特展 慰安婦與跨國女移工的對話

《跨越國界的剝削與傷痕：「慰安婦」與跨國女性移工》展覽。(婦援會提供

婦女救援基金會推出全新特展：《跨越國界的剝削與傷痕：「慰安婦」與跨國女性移工》，此次特展同時呈現慰安婦與跨國女性移工兩者的經驗，透過2位慰安婦阿嬤與2位女性移工的生命歷程，共同勾勒出女性在結構性壓迫下為了「生存與家計」所付出的身體代價，邀請觀眾觀展時，能帶入他們的處境，帶領大眾思考如何在跨國責任與人權保障中，建構更具尊嚴的未來。

婦援會指出，無論是二戰期間在日本帝國體制下淪為「軍事性奴隸」的慰安婦，或是現今來臺面臨剝削的跨國女性移工，其初衷往往都是為了改善家計、追求更好的生活而透過跨國移動想尋找工作機會。然而，在性別與階級的夾縫中，他們卻常淪為體制徵用與犧牲的資源。

特展從二戰時期臺灣女性為了家庭生計跨國工作，卻遭到誘騙成為慰安婦，進而提出國際勞工組織（ILO）的定義:指出當勞工在缺乏選擇、語言不通且社會支持不足的情況下，最容易陷入剝削困境。此關聯可呈現出慰安婦不僅是軍事性奴隸，亦是勞力剝削和性剝削，與目前遭到嚴重勞力剝削和性剝削的女性移工處境相類似。展覽強調，唯有建立尊重人權、保障合理工資與安全環境的「友善職場」，才能實現社會的正義與永續。

《跨越國界的剝削與傷痕：「慰安婦」與跨國女性移工》展覽自即日起到115年6月30日，在阿嬤家和平與女性人權館（臺北市大同區承德路三段32號5樓）展出。